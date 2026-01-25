Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

Aunque el 2026 apenas comienza, en Netflix ya hay un nuevo éxito que está arrasando en 89 países y que, en solo tres días logró acumular más de 40 millones de visualizaciones. Se trata de El botín (The Rip, en su título original), la nueva película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, dos de las grandes superestrellas de Hollywood.

En los primeros días de enero de este año, la producción se ha convertido en el nuevo fenómeno del streaming, captando la atención de los espectadores con un reparto de lujo que incluye a la actriz colombiana nominada al Oscar, Catalina Sandino, y a Sasha Calle, de raíces paisas.

¿De qué trata la cinta?

Dirigida por Joe Carnahan, esta cinta de acción policiaca, producida por Artists Equity —la compañía de ambos actores—, sigue a un grupo de policías especializados en recuperar botines de cárteles de la droga en Miami, quienes se ven envueltos en un caso marcado por una enorme suma de dinero.

A medida que la situación se torna crítica, la desconfianza entre los miembros crece y los empuja a escenarios límite, tanto dentro de un escondite abandonado como en el exterior.

“La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar”, señala la sinopsis oficial de la producción.

Con esta narrativa, El botín rescata la esencia de los thrillers policiales de los años 90, combinándola con una puesta en escena contemporánea que apunta a convertirse en una de las películas en streaming más vistas en 2026, por lo menos en Netflix.

Reparto

Encabezada por las superestrellas Ben Affleck y Matt Damon, la película reúne un elenco de alto nivel que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins, Néstor Carbonell y Catalina Sandino, la única colombiana nominada al Oscar por su rol de estelar en la cinta María llena eres de gracia, quien personifica a una de las agentes antinarcóticos.

También cuenta con la participación de Sasha Calle, actriz nacida en Florida y de raíces colombianas debido a que su familia es oriunda de Antioquia, quien interpreta a la habitante de la casa allanada por las autoridades.

Datos claves de la cinta

El botín es una cinta que está basada en una historia de la vida real e impactante que tuvo lugar en 2016, cuando la policía llegó a la casa de Luis Hernández-González, el dueño de una tienda de jardinería frecuentada por fumadores de hierba.

El personaje interpretado por Damon está inspirado en Chris Casiano, el agente que lideró hace una década una operación de la policía de Florida que se convirtió en la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia de ese departamento.