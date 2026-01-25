Cultura

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

En solo tres días la producción logró acumular más de 40 millones de visualizaciones.

Redacción Cultura
25 de enero de 2026, 7:13 p. m.
Éxitos imperdibles de Netflix
Éxitos imperdibles de Netflix Foto: Crédito: Filmaffinity

Aunque el 2026 apenas comienza, en Netflix ya hay un nuevo éxito que está arrasando en 89 países y que, en solo tres días logró acumular más de 40 millones de visualizaciones. Se trata de El botín (The Rip, en su título original), la nueva película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, dos de las grandes superestrellas de Hollywood.

En los primeros días de enero de este año, la producción se ha convertido en el nuevo fenómeno del streaming, captando la atención de los espectadores con un reparto de lujo que incluye a la actriz colombiana nominada al Oscar, Catalina Sandino, y a Sasha Calle, de raíces paisas.

¿De qué trata la cinta?

Dirigida por Joe Carnahan, esta cinta de acción policiaca, producida por Artists Equity —la compañía de ambos actores—, sigue a un grupo de policías especializados en recuperar botines de cárteles de la droga en Miami, quienes se ven envueltos en un caso marcado por una enorme suma de dinero.

A medida que la situación se torna crítica, la desconfianza entre los miembros crece y los empuja a escenarios límite, tanto dentro de un escondite abandonado como en el exterior.

“La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar”, señala la sinopsis oficial de la producción.

YouTube video m9jXoKjvWYY thumbnail

Con esta narrativa, El botín rescata la esencia de los thrillers policiales de los años 90, combinándola con una puesta en escena contemporánea que apunta a convertirse en una de las películas en streaming más vistas en 2026, por lo menos en Netflix.

Reparto

Encabezada por las superestrellas Ben Affleck y Matt Damon, la película reúne un elenco de alto nivel que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins, Néstor Carbonell y Catalina Sandino, la única colombiana nominada al Oscar por su rol de estelar en la cinta María llena eres de gracia, quien personifica a una de las agentes antinarcóticos.

También cuenta con la participación de Sasha Calle, actriz nacida en Florida y de raíces colombianas debido a que su familia es oriunda de Antioquia, quien interpreta a la habitante de la casa allanada por las autoridades.

‘El Caballero de los Siete Reinos’: esta mirada épica al hombre común de Westeros brilla en HBO Max

Datos claves de la cinta

El botín es una cinta que está basada en una historia de la vida real e impactante que tuvo lugar en 2016, cuando la policía llegó a la casa de Luis Hernández-González, el dueño de una tienda de jardinería frecuentada por fumadores de hierba.

El personaje interpretado por Damon está inspirado en Chris Casiano, el agente que lideró hace una década una operación de la policía de Florida que se convirtió en la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia de ese departamento.

‘El botín’ en Netflix

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Netflix que se ve en un teléfono móvil y en una pantalla de PC.

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Un apasionado de la música y de la guitarra, Daniel Cavanagh trae al país lo mejor de su nuevo proyecto y canciones inolvidables de la memorable agrupación que conformó con sus hermanos.

Weather Systems vuela solo pero suma el legado de Anathema: “Emociones muy profundas sonando fuerte y hermoso”

La gente del común no sabe qué hacer ante la incertidumbre actual, y algo de consuelo da que los expertos tampoco lo tienen muy claro...

Hay Festival 2026: grandes pensadores y notables artistas en charlas atravesadas por la ruptura del orden mundial

Philippe Sands revela lazos entre Pinochet y criminales nazis. Ante la elección reciente en Chile, se pregunta si algo aprendemos de la historia.

Philippe Sands: “El corazón de este libro es que los seres humanos necesitan historias y les gusta contarlas”

Montaje Arcadia / Getty Images / Seix Barral

Janne Teller: “El mundo cerró los ojos ante lo ocurrido en Palestina, ¿cómo pedir que no se toque Groenlandia?”

Premios Oscar 2025: la gran gala se llevará a cabo en la noche de este domingo 2 de marzo

Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

La autora surcoreana Han Kang recibe el PremioNobel de LIteratura 2024. Aquí, retratada en el Edinburgh International Book Festival at Charlotte Square Gardens de 2016.

Libros más vendidos en Colombia en 2025: Mario Mendoza en tercer lugar, ¿quién lo supera?

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler.

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

