Vuelta a Colombia en Bogotá: cierres viales por la etapa final de este domingo 10 de agosto

Los cierres se realizarán en el norte de la ciudad.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 4:38 p. m.
Vuelta a Colombia canceló la etapa 5 por el paro minero
Vuelta a Colombia. | Foto: Fedeciclismo

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, confirmó que este domingo 10 de agosto la etapa final de la Vuelta a Colombia 2025 se realizará en la capital del país.

El funcionario señaló que finalmente se le dio luz verde al evento deportivo tras una reunión entre equipos de la Secretaría de Movilidad y los organizadores de la vuelta.

“Habrá etapa 10 de Vuelta a Colombia en #Bogotá, mañana 10 de agosto. Algunas vías del norte de la ciudad estarán cerradas. Ayer nuestros equipos de @SectorMovilidad realizaron mesa de trabajo con el organizador y finalmente pudo subsanar las reiterativas falencias que venía presentando", señaló el funcionario.

Y agregó: “Un llamado a los organizadores de eventos a radicar documentación a tiempo y acatar las observaciones de los equipos de las distintas”.

Contexto: Vuelta a Colombia 2025 anuncia radical decisión por el paro minero en Boyacá: ya es oficial

Cierres viales

Según se conoció, estos serán los cierres viales por el evento:

  • Carrera 7 entre la calle 53 y la calle 59: cierre total desde las 12:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.
  • Vía Bogotá – La Calera (calzada occidental): cierre total desde la calle 85 hasta el peaje de Patios, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.
  • Vía Bogotá – La Calera (calzada oriental): cierre parcial entre la calle 67 y la calle 53, también entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

El pasado viernes se disputó la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025, la cual tuvo como protagonista al velocista antioqueño Alejandro ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa), quien se impuso en el embalaje final en las calles de La Tebaida, Quindío, logrando así la segunda victoria de su equipo en la presente edición de la carrera.

De acuerdo con información de la Federación Colombiana de Ciclismo, la jornada partió desde Cali y recorrió 168.2 kilómetros con pasos por Palmira, Buga, Tuluá y Armenia, en un trazado rápido que favoreció a los hombres de velocidad. El Pony cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 23 segundos, superando a José Aramayo (Pio Rico Cycling Team) y a Kevin Castillo (Team Sistecrédito), quienes completaron el podio con el mismo registro.

Contexto: Mala noticia le cambia todo a Nairo Quintana: revolcón en Movistar para la Vuelta a España

El cundinamarqués Rodrigo Contreras Pinzón (NU Colombia) continúa vistiendo el maillot amarillo, con un tiempo acumulado de 25:57:52. Le siguen Diego Andrés Camargo (Team Medellín–EPM) a 1:04, y el venezolano Yonathan Jesús Eugenio (Ebsa) a 1:20.

Rodrigo Contreras, líder de la Vuelta a Colombia 2025
Rodrigo Contreras, líder de la Vuelta a Colombia 2025 | Foto: Fedeciclismo

Por su parte, Mauricio Zapata (GW Erco Shimano) sigue firme como líder de los jóvenes, con una destacada actuación que lo mantiene entre los 25 mejores de la general.

