Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, llega a Netflix en importante proyecto; tendrá papel clave

En su momento, y siendo una de las parejas más comentadas del país, la empresaria Daniela Ospina y el jugador de la Selección Colombia James Rodríguez acapararon titulares durante varios años por su relación amorosa.

Sin embargo, en el mes de julio del año 2017 anunciaron el fin de su matrimonio y decidieron seguir por rumbos distintos. Pese a la separación, ambos dejaron claro que su prioridad seguiría siendo la crianza conjunta de su hija Salomé.

James Rodríguez y Daniela Ospina | Foto: Instagram: @jamesrodriguez10 @daniela_ospina5

Pese a que ha crecido con sus padres separados y con el esposo de su mamá, Salome siempre ha contado con el amor de ambos y la educación necesaria para ir formándose en la vida.

Salomé no es tan activa en redes sociales, en parte por decisión de sus padres, pero han sido ellos mismos quienes han dejado ver a través de videos que la niña tiene dos hobbies claros: jugar voleibol y el baile, en el cual ha demostrado ser muy buena.

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, se lanza a nuevo proyecto

Recientemente, se dio a conocer que la hija de la empresaria y el futbolista, gracias a ser tan versátil, llegará a la pantalla chica en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo: Netflix.

Según se ha podido apreciar en redes, Salomé realizará el doblaje de una de las voces de la película Koati, específicamente del personaje Mussi.

En la cuenta oficial de la película en Instagram, revelaron un video en donde se puede ver a Salomé haciendo el respectivo doblaje.

“Salo Rodríguez en acción, grabando la voz de Mussi en KOATI. Con su dulzura y sensibilidad, Salo da vida a esta iguanita tierna y traviesa @salomerodriguezospi. Cada toma está llena de emoción, cariño y un mensaje positivo para los niños. Koati ya está disponible en Netfliz en LATAM, EE. UU., y Canadá”, se lee en el post dedicado a mostrar el trabajo de Salomé.

En esta misma publicación, Salomé recibió el apoyo de muchos internautas, quienes dejaron claro que tiene talento y un futuro brillante por venir.