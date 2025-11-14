Suscribirse

MUNDO

Rusia ataca la capital de Ucrania y denuncia el impacto de un dron a una planta nuclear

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 2:54 p. m.
En esta imagen tomada de un video, se observa una explosión a lo lejos durante un ataque ruso contra la región ucraniana de Kiev el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP)
En esta imagen tomada de un video, se observa una explosión a lo lejos durante un ataque ruso contra la región ucraniana de Kiev el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP) | Foto: AP

Al menos seis personas murieron en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa, según indicaron el presidente Volodimir Zelenski y las autoridades locales. Además, se reportan en total más de 30 heridos.

El mandatario ucraniano denunció un ataque “calculado”, que solo en la capital empleó unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles.

Según el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, numerosos inmuebles residenciales resultaron dañados en casi todos los distritos de Kiev.

Contexto: País de la Otan lanza advertencia mundial: comenzó una “nueva era de armas nucleares”

Periodistas de AFP vieron edificios residenciales con fachadas calcinadas y ventanas reventadas, y a equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros.

La policía de Kiev informó en Telegram de “la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años”.

Se observa un apartamento dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Se observa un apartamento dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka) | Foto: AP

Se reportan también daños en un hospital, tiendas y oficinas. Además, según Zelenski, restos de un misil Iskander impactaron también en la embajada de Azerbaiyán.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un “ataque masivo” con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania.

Contexto: ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

Horas después del ataque contra Kiev, un dron ruso impactó en un mercado de la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, causando la muerte de dos personas y dejando siete heridos, informó el gobernador de la región.

Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos tras el ataque ruso a un edificio en Kiev, Ucrania, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos tras el ataque ruso a un edificio en Kiev, Ucrania, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky) | Foto: AP

Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

Funcionarios rusos dijeron que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear, lo que provocó una reducción temporal de su producción.

“Aproximadamente ocho drones fueron dirigidos, no hay duda de esto, hacia la planta nuclear de Novovoronezh”, dijo Alexéi Lijachov, jefe de la agencia nuclear Rosatom de Rusia, durante una conferencia de prensa.

Con información de AFP*

