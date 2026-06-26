Avioneta chocó contra el rascacielos más alto de Pekín: videos muestran el impacto de la aeronave contra pisos superiores

Una avioneta deportiva impactó contra el rascacielos más alto de Pekín, la Torre Citic, lo que provocó evacuaciones y la dispersión de escombros por el distrito financiero central de la capital china.

Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro

Hasta el momento, no ha quedado claro si el accidente causó víctimas ni cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave. Tampoco se conocen más detalles del origen del vehículo aéreo ni las circunstancias que provocaron el accidente.

Los videos publicados en redes sociales mostraron cómo el avión impactaba contra los pisos superiores de la torre de 528 metros de altura, con trozos de los restos cayendo sobre el pavimento y las zonas verdes aledañas.

🔴 #SONDAKİKA | İddialara göre bir uçak, Pekin’deki CITIC Kulesi’ne çarptı. Uçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve ilk bilgilere göre uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.



🔴 #BREAKING | Reports claim that an aircraft has crashed into the CITIC Tower in Beijing.… pic.twitter.com/OX2EFUEWiK — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) June 26, 2026

Otras imágenes mostraron la evacuación de los ocupantes del edificio.

Una mujer de apellido Lin le dijo al diario South China Morning Post que tuvo que ser evacuada de manera inmediata del edificio alrededor de las seis de la tarde. “Salí corriendo sin mi documento de identidad ni mi bolso”, dijo.

Por su parte, un peatón que trabaja en un inmueble próximo señaló que escuchó un estruendo de gran intensidad hacia las 05:40 p.m. hora local, aunque precisó que no fue testigo directo del suceso.

Tras el incidente, la policía estableció un perímetro de seguridad en las calles cercanas, desalojó a los curiosos y mantuvo un amplio despliegue de agentes en los alrededores del rascacielos.

WATCH: Debris falls after small plane crashes into the CITIC Tower in Beijing pic.twitter.com/yJS8zm2TYR — BNO News Live (@BNODesk) June 26, 2026

Según CNN, las imágenes publicadas en internet que mostraban el código de registro del avión parecían indicar que se trataba de una aeronave deportiva ligera de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora.

Al parecer, la aeronave es de propiedad de una empresa local de aviación general que ofrece servicios como formación de pilotos, vuelos recreativos privados y fotografía aérea.

Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Misuri

Desde el 1 de mayo, la capital china está prácticamente libre de drones gracias a unas nuevas y estrictas normas. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin la aprobación del gobierno dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad, según CNN.

La torre, que alcanza una altura de 528 metros, abrió sus puertas en 2018 y, desde ese momento, pasó a ser el edificio más alto de la ciudad.

La superficie de la Torre Citic, también conocida como Torre Zun, sufrió daños en Pekín el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Han Guan Ng) Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Posteriormente, en 2021 y apenas tres años después de su inauguración, el Gobierno chino prohibió la construcción de nuevos rascacielos que superaran los 500 metros de altura y estableció estrictas restricciones para aquellos que excedieran los 250 metros.

Esta decisión estuvo motivada por las preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural de estas edificaciones y por las dificultades que enfrentaban algunos promotores para conseguir inquilinos.