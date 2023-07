“Negociador y agitador”: Alejandro Gaviria expone las facetas de Gustavo Petro en su libro ‘La explosión controlada’

Las 7 demoledoras frases de Alejandro Gaviria en su nuevo libro sobre Gustavo Petro: “Para gobernar, no basta con la voluntad y el teatro”

Contexto: Las 7 demoledoras frases de Alejandro Gaviria en su nuevo libro sobre Gustavo Petro: “Para gobernar, no basta con la voluntad y el teatro”

En su libro, Gaviria hizo una reflexión desde todas las aristas: cuando fue precandidato presidencial, cuando estuvo dentro del gabinete y cuando se desentendió el gobierno. De igual manera, aclaró que la obra no se configura como una ataque contra el presidente Petro, sino que se trata de una interpretación de lo visto hasta ahora en el marco de su gestión.

“Negociador y agitador”

Alejandro Gaviria destacó que aterrizó en el gobierno Petro con la idea de ser partícipe de la gran coalición, el acuerdo nacional que propuso el jefe de Estado, materializando un gabinete plural. Sin embargo, esta idea no prosperó y acabó con el distanciamiento de varios funcionarios.

“Con esa idea entré yo al gobierno y esa idea no funcionó. Ese gabinete plural fue desbaratándose y la coalición de gobierno en el Congreso también fue desquebrajándose poco a poco ”, agregó Gaviria.

Alejandro Gaviria aclaró que su libro no configura un ataque contra el presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres /Semana

No obstante, el exministro anotó que la idea del negociador por el acuerdo nacional parece haber sido desplazada por la otra, la del político que dice: “Mi programa de gobierno es un mandato popular y yo lo voy a ejecutar de esa manera. No va a haber un gabinete plural y la coalición de gobierno existe siempre en cuando quiera implementar mis ideas, no más allá de eso”.