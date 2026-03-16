Trabajo sin experiencia en varias ciudades: así puede postularse

Buscar el primer empleo puede representar un reto para muchas personas, especialmente cuando las convocatorias solicitan experiencia previa. Sin embargo, cada vez más empresas abren oportunidades dirigidas a candidatos que están iniciando su vida laboral.

Estas convocatorias permiten a los aspirantes fortalecer sus habilidades, aprender en entornos profesionales y comenzar a construir una trayectoria laboral que les abra nuevas oportunidades en el futuro.

Consejos para los candidatos

Para conseguir empleo sin experiencia, es importante destacar su formación académica, la participación en voluntariados o proyectos realizados durante el estudio. También se recomienda resaltar la capacidad de adaptación y el interés por adquirir nuevas competencias.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a la oportunidad que más se acerque a sus aspiraciones.

Si no tiene experiencia laboral formal, destaque su formación académica, proyectos académicos, cursos extra, voluntariados y habilidades técnicas. Foto: Agencia 123rf

Asesor comercial externo sin experiencia – Barranquilla

Empresa: Mibanco

Salario: $ 1.850.000 a $ 2.800.000

En este rol será capacitado para que aprenda a captar clientes, promocionar los productos de micro, realizar proceso crediticio y colocación. Este asesor trabaja 80% trabajo en calle y 20% en oficina.

Requerimientos:

Ser técnico o tecnólogo graduado.

Apertura para trabajo en campo.

No tener reportes en centrales.

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Auxiliar de temporada y oficios varios – La Virginia - Pereira - Cartago

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.705.905

Para los meses de alta operatividad logística, Arturo Calle requiere personal de apoyo.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de materia prima y producto terminado.

Descargar, recibir, contar, almacenar, alistar y despachar la mercancía a nivel nacional.

Requerimientos:

No requiere experiencia.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad de tiempo completo.

Contrato por obra o labor directamente con la empresa.

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Empresas buscan aprendices en Bogotá: así puede postularse a las vacantes

Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Nivel nacional

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros, tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.

Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Apoyar servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

No se requiere experiencia previa. Si tiene experiencia y busca esta modalidad de trabajo, también se puede postular.

Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

Disponibilidad para rotar entre almacenes.

El punto de trabajo puede ser cualquier almacén de la ciudad.

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Auxiliar de diseño gráfico para tienda sin experiencia – Pereira

Empresa: Cueros Vélez

Salario: $ 1.750.000

En este rol, su principal misión será personalizar los productos de la compañía hechos en cuero, utilizando las herramientas de diseño designadas para la elaboración de ilustraciones, frases o diseños que deseen los clientes.

Responsabilidades:

Realizar la personalización del producto asegurando los procedimientos definidos por la compañía, las normas de seguridad establecidas y la satisfacción del cliente.

Asesorar al cliente frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos, las características y cuidados de estos y las campañas comerciales de la compañía, garantizando la fidelización del cliente.

Garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina correspondiente, asegurando su limpieza, las condiciones idóneas para su operación y la disponibilidad de insumos y herramientas necesarios.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

Conocimiento en programas de diseño (Corel, Illustrator, Photoshop)

Trabajo en equipo.

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Carnicero sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 1.777.300 a $ 1.800.000

Si tiene una buena actitud y ganas de aprender, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Preparación y corte de carnes.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Asesorar a los clientes en la elección de productos.

Cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Sin experiencia previa.

Buena actitud y ganas de aprender.

Compromiso y responsabilidad.

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