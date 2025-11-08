John Milton Rodríguez llega a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

El exsenador y excandidato presidencial en 2022 John Milton Rodríguez, quien hasta hace pocos días hacía parte del partido Colombia Justa Libres, anunció la adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Hoy recibo con alegría y gratitud la adhesión de John Milton Rodríguez, un hombre de fe, carácter y convicciones firmes, que ha servido a Colombia desde el Congreso y desde el púlpito con la misma pasión: defender los valores que sostienen a nuestra nación”, anunció el precandidato.

De la Espriella destacó los valores de Rodríguez, a quien calificó como “un hombre de familia que defiende los mismos principios y valores fundacionales que defendemos los Defensores de la Patria”.

“Gracias, mi querido senador, y además excandidato presidencial, por este apoyo que significa mucho para mí y que es una luz de guía en la defensa de esos principios y valores fundacionales”, resaltó De la Espriella.

Rodríguez, por su parte, resaltó las banderas que han desarrollado a lo largo de 8 años, y aseguró que se identifican con la candidatura de Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia de Colombia.

“Le hablo a toda la comunidad creyente, a todos los educadores, a todos los líderes de barrio de toda Colombia. Son banderas genuinas, la defensa de la vida y de la concepción, la defensa, el diseño de la familia en la parte original, pero sobre todo las libertades, la libertad económica y la defensa de la fe”.