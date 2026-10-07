Colombia e Israel fortalecen sus relaciones diplomáticas: ministro del Interior envía contundente mensaje a la comunidad judía

Este miércoles, 7 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel durante un acto de conmemoración de las víctimas de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

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El encuentro, organizado por la Embajada de Israel y la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, contó con la presencia de la embajadora de Israel, rabinos, el director ejecutivo de la Confederación, Marcos Peckel, y el representante a la Cámara Daniel Briceño, entre otros asistentes.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el funcionario destacó el acercamiento entre ambos países y reiteró la importancia de recuperar sus vínculos históricos.

“Nosotros consideramos que Israel siempre ha sido un aliado, siempre ha sido un apoyo, siempre ha sido una nación, un país amigo”, manifestó.

El mensaje del Gobierno a la comunidad judía

Lara también se refirió a las garantías de seguridad y libertad religiosa para los ciudadanos que profesan la fe judía en Colombia.

“La comunidad judía de Colombia puede sentirse segura y protegida, porque aquí les garantizamos sus derechos y su seguridad”, aseguró.

Asimismo, el ministro sostuvo que el Gobierno busca dejar atrás las tensiones diplomáticas de los últimos años y fortalecer nuevamente la cooperación bilateral.

“Estamos abrazando nuevamente esa relación que valoramos y que cultivamos”, señaló.

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El funcionario también fue consultado sobre la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, aunque no confirmó una decisión concreta al respecto.

Por su parte, la Cancillería colombiana recordó a las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos los ciudadanos colombianos que perdieron la vida, y reiteró su rechazo al terrorismo y a la violencia como instrumentos políticos.

La entidad también manifestó que trabajará en la reconstrucción de alianzas estratégicas con países que compartan sus principios de seguridad, respeto por la vida y dignidad humana.