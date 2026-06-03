José Gaviria, exjurado de Factor X, expuso tema sobre segunda vuelta y reiteró por quién votará: “Colombia sabe”

Las elecciones presidenciales en Colombia siguen siendo foco de reacciones en medios nacionales e internacionales, destapando cuál es el panorama de cara a la segunda vuelta.

Margarita Rosa de Francisco hizo fuerte petición por Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta: “Recapaciten, por lo que más quieran”

La situación en el país se va poniendo más intensa con el pasar de los días, teniendo en cuenta lo decisivo que será el voto de casi dos millones de personas que no se inclinaron ni por Abelardo de la Espriella ni por Iván Cepeda.

Poco a poco se esperan los debates y encuentros políticos entre candidatos, alcanzando un visibilidad más clara con respecto a propuestas y planes de gobierno que se darían en caso de tomar la Presidencia de la República.

Uno de los que quiso hablar al respeto en medio de esta contienda fue José Gaviria, exjurado de Factor X, exponiendo un detalle de la situación que atravesaba el país. El productor mencionó que esta fase era clave, esperando a conocer las defensas y ponencias.

De igual manera, el famoso indicó que Colombia tenía conocimiento de lo que buscaban ambos candidatos, precisamente con sus respectivas fórmulas presidenciales.

“Colombia sabe la gran diferencia entre el País que quieren Abelardo y José Manuel y, el que pretenden Cepeda y Quilcué…”, escribió en un post de su cuenta de X.

El exintegrante del formato de música del Canal RCN reafirmó que estaba de parte de Abelardo de la Espriella, esperando a que la izquierda evidenciara lo mal que estaba conformada en este escenario.

“Los debates evidenciarían es lo mal preparados que están en la izquierda, lo desarticulados que están y cómo los nutre el odio”, concluyó en la plataforma digital.

Estas palabras despertaron todo tipo de comentarios en los curiosos, quienes tomaron posición con referencia a sus declaraciones políticas, de cara a la segunda vuelta. Muchos lo apoyaron, mientras que otros refutaron sus afirmaciones con respecto al candidato del Pacto Histórico.