Sigue siendo la noticia del día en el Fútbol Profesional Colombiano: rumores apuntan a que Millonarios F.C. sería vendido a un fondo de inversión extranjero, por cifras que rondarían entre los 65 a los 80 millones de euros.

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Son varios los periodistas deportivos, cercanos a Millonarios, quienes han hablado de ello. Por ejemplo, Guillermo Arango, de La FM Más Fútbol, apareció como uno de los primeros en dar la información al respecto.

Pero con el pasar de las horas, el tema se viralizó aún más y ahora el periodista e hincha de Millonarios, Antonio Casale, lo dio como un hecho: el cuadro embajador fue vendido, aunque falta el anuncio oficial al respecto.

“Millonarios fue vendido” - Antonio Casale

“Vendido; Millonarios recibió una oferta de compra por un valor que oscila entre 70 y 80 millones de dólares que fue aceptada por parte de los dueños mayoritarios del club. El comprador es un fondo de inversión con origen en La Florida que está invirtiendo en varios clubes de fútbol”, arrancó afirmando Antonio en un post, acompañado de un video, por medio de su cuenta de X.

Y sentenció: “La oferta fue aceptada, está en trámite y los nuevos dueños deberían asumir la administración del club en 2027. Las acciones que están en manos de los hinchas no entran en el negocio. Seguiremos informando...”.

🚨ATENCIÓN



Vendido; Millonarios recibió una oferta de compra por un valor que oscila entre 70 y 80 millones de dólares que fue aceptada por parte de los dueños mayoritarios del club. El comprador es un fondo de inversión con origen en La Florida que está invirtiendo en varios… pic.twitter.com/C1QqgiDOfW — Antonio Casale (@CasaleSports) July 2, 2026

Hasta que Millonarios no lo haga oficial, se seguirá tratando de un rumor. Sin embargo, suena mucho entre la prensa y los aficionados, pues la información viene de periodistas bastante cercanos al elenco albiazul.

Millonarios y un 2026 turbulento tras el primer semestre

Es cierto que el 2026 ha sido bastante turbulento para Millonarios, más que nada en lo deportivo. Esta noticia se da en medio de la preparación del cuadro embajador de cara al segundo semestre del año, donde está obligado a ganar todo.

Desde el 2025-l, Millonarios no ha logrado clasificar a las rondas finales de la Liga BetPlay. Ya van dos semestres por fuera de las finales, ante una evidente queja de sus hinchas porque el equipo pasó de ser protagonista en los últimos años, a no figurar entre los que pelean por la estrella.

Nómina de Millonarios para el primer semestre de 2026. Varios de ellos no seguirán en el equipo. Foto: Getty Images

Además, el equipo capitalino quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aún cuando tenía un panorama medianamente favorable para clasificar a los octavos de final.

Hay muchas dudas sobre el equipo, pero ahora la atención está plena en lo que pueda pasar en la parte administrativa de uno de los equipos más laureados de Colombia.