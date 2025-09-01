Suscribirse

Liverpool oficializa bombazo: sacudió el mercado con este fichaje

La noticia, como era de esperarse, es tendencia en redes sociales.

Redacción Deportes
1 de septiembre de 2025, 10:32 p. m.
Último anuncio del Liverpool.
Liverpool F. C., un gigante de la Premier League de Inglaterra, anunció el arribo del centro delantero sueco Alexander Isak, procedente del Newcastle. El equipo dirigido por Arne Slot sigue potenciando su ataque.

Isak se une a los campeones de la Premier League como su nuevo número 9 con un contrato a largo plazo, que firmó el día límite después de pasar con éxito un examen médico”, informó el club en su sitio web.

El conjunto de la ciudad de The Beatles compró a este atacante por un total de 125 millones de libras esterlinas. Es el fichaje más caro en la historia de la institución, en la que supo jugar el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

“Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Pero estoy superfeliz de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y tengo muchas ganas de que llegue”, manifestó el jugador en su arribo al Liverpool.

“Estoy feliz de haber terminado y de poder volver al trabajo. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y a la afición, y de volver a la cancha. Creo que tengo mucho que aportar, creo que tengo mucho que mejorar. Soy delantero, pero siempre quiero aportar lo máximo posible al equipo, principalmente goles, pero también mucho más. Quiero ganarlo todo. Sí, así de simple”, añadió.

Alexander Isak será compañero de equipo del egipcio Mohamed Salah. Si se adapta de manera rápida, este centro delantero podría darle muchas alegrías a los hinchas del Liverpool.

Contexto: Golazo de tiro libre definió el Liverpool vs. Arsenal por Premier League: video es tendencia

“El delantero sueco Isak se consolidó como uno de los principales atacantes de la Premier League durante sus tres temporadas con el Newcastle. Llegado procedente de la Real Sociedad en el verano de 2022, marcó 62 goles en 109 apariciones con el club de St. James’ Park”, continuó el club.

“Isak anotó 54 veces en 86 partidos de la Premier League para los Magpies, 23 de esos goles llegaron la temporada pasada, cuando terminó segundo detrás de Mohamed Salah en la carrera por la Bota de Oro. Ahora es compañero de equipo de Salah y tiene la mirada puesta en ganar trofeos en Anfield”, sentenció.

Una vez esté listo para jugar, Isak podrá estar disponible para que Arne Slot lo alinee, sea de titular o de suplente, en un partido de la Premier League o de Uefa Champions League (UCL).

