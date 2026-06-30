La emotiva carta de renuncia de un líder empresarial, tras 17 años al frente de una pujante compañía

Ante la junta directiva, el empresario Mauricio Campillo presentó su renuncia a la compañía Solla, tras 17 años al frente del que hoy es un emporio productivo en nutrición animal.

“Con profundo agradecimiento y la satisfacción de haber cumplido con el propósito encomendado, presento formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de Solla S.A.”, dice la misiva.

A medida que avanzaba la extensa carta, la emoción fue aflorando, al reconstruir los pilares que fortaleció este líder empresarial que permanecerá en el cargo hasta el 19 de diciembre, para garantizar así “una transición ordenado y responsable”, sostuvo.

Campillo recordó su llegada a la organización. “Nos enfrentábamos a dificultades económicas y a una falta de claridad estratégica”, mencionó.

¿Cuál fue el cambio extremo de Solla que le ha permitido crecer en sus negocios?

Pero los retos eran parte de lo que quería abordar en su camino laboral. “Al cerrar este ciclo, podemos decir con orgullo, que, pese a los retos permanentes que se enfrentan en esta industria, la compañía es más sólida, más diversa y con un futuro promisorio”.

La compañía tiene productos famosos para gatos y perros Foto: Getty Images

La internacionalización es uno de los escalones que evidencian el impulso que le puso Campillo a la compañía. Así lo destacó en la misiva presentada ante la junta de Solla.

“Llevamos nuestros productos para mascotas al mercado internacional, abriendo rutas de exportación que amplían el horizonte y el futuro de Solla”.

Por cada uno de esos desafíos, manifestó que “los resultados alcanzados los llevaré como parte de mis bonitos recuerdos en estos más de 17 años en la compañía”.

Igualmente, destacó el aporte al empleo, meta que también logró la empresa bajo su batuta. “Un crecimiento del empleo de más de un 350 % frente al año de partida de esta misión; los ingresos en los mejores años de la ejecución de la estrategia llegaron a crecer en más de cinco veces respecto al punto de partida y el Ebitda se multiplicó casi quince veces, en esos mejores años", recordó el líder empresarial.

También expresó lo que le espera a Solla para el cierre de este año: “Se habrá alcanzado para el final del año un crecimiento en la capacidad fabril de cerca de un 200 % en el mismo periodo señalado”.

Gratitud a trabajadores y accionistas

Campillo expresó su gratitud a quienes hicieron posible el camino del que ahora se aleja, por un cierre de ciclo laboral. “A los colaboradores: gracias por su entrega, su creatividad y su valentía para abrazar el cambio. Cada día pusieron lo mejor de sí mismos al servicio de una visión compartida; sin ustedes, ninguna transformación habría sido posible. A los accionistas: gracias por su confianza y, especialmente, por su respaldo en los momentos de incertidumbre".