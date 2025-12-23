Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Newcastle United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Anthony Taylor.

23 de diciembre de 2025, 11:31 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Manchester United y Newcastle United, por la fecha 18 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 26 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Newcastle United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 12 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de empatar 2-2 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Newcastle United quien ganó 4 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 6 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
7Manchester United26177553
11Newcastle United23176561

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas

Horario Manchester United y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

