¿Qué le queda a Colombia antes de iniciar su participación en el Mundial?: el siguiente partido de la Tricolor

La Selección Colombia finalizó sus compromisos de la presente fecha Fifa con un balance de dos derrotas ante rivales europeos.

Francia aterriza a Colombia, Lorenzo, James y Luis Díaz: bajísimo nivel y preocupación por nueva derrota

Tras el encuentro disputado este domingo 29 de marzo frente a Francia, el cuerpo técnico analiza el rendimiento del grupo antes de su participación en la Copa del Mundo 2026. Este resultado se suma a la caída previa ante Croacia, en la que el conjunto nacional perdió por dos goles a uno.

En el primer enfrentamiento de este ciclo, diversos jugadores fueron objeto de análisis por su desempeño individual, entre ellos James Rodríguez, Johan Mojica, Richard Ríos y Camilo Vargas.

El guardameta Vargas fue señalado tras la segunda anotación del equipo croata, originada en un tiro de esquina que no logró ser despejado efectivamente por la zona defensiva. Estas situaciones han generado un debate técnico sobre la solidez de la nómina base que afrontará el certamen mundialista.

Ajustes en la alineación y resultados recientes

En el partido más reciente frente a la selección de Francia, el director técnico realizó modificaciones en la titularidad, destacando el ingreso de Álvaro Montero en reemplazo de Camilo Vargas.

No obstante, el funcionamiento colectivo volvió a verse superado por el planteamiento europeo. La línea defensiva concentró las observaciones al cierre del encuentro, debido a que el marcador registraba una desventaja de dos goles antes de finalizar el primer tiempo.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores 🆚 🇫🇷



🇨🇴 1-3 🇫🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/LqrnqHlSJg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026

El partido concluyó con un resultado de tres goles a uno a favor del equipo francés. Para este compromiso, Colombia alineó a Álvaro Montero en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez en el mediocampo; y una delantera conformada por Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

El camino hacia la despedida en Bogotá

A pesar de los resultados adversos, la Federación Colombiana de Fútbol ya proyecta el cierre de la preparación. La Tricolor volverá a tener actividad el próximo viernes 29 de mayo en un encuentro ante Costa Rica, el cual se perfila como el partido de despedida en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

📸 ¡𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚! 😝



Nuestro 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 de 𝐡𝐨𝐲 👌#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/8CqxzcmOfe — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 28, 2026

Este compromiso, que se encuentra a la espera de confirmación oficial detallada, representaría el último contacto del equipo con el territorio nacional antes de viajar a la sede del Mundial.

Se prevé que la Federación confirme un segundo amistoso adicional, ya sea previo o posterior a la fecha en Bogotá, con el fin de ultimar los detalles tácticos y definir la lista de convocados que representará al país en la cita orbital.