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Magistral lujo de Luis Díaz en amistoso que dejó a tres rivales en el suelo: fue lo mejor contra Francia

Luis Díaz dejó una linda jugada en el partido contra Francia. Excelsa calidad.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
Momento de la Jugada de Luis Díaz.
Momento de la Jugada de Luis Díaz. Foto: Pantallazo Gol Caracol

Luis Díaz, de lo mejor contra Francia. La Selección Colombia cierra la dolorosa gira por Estados Unidos y el panorama es preocupante. Dos derrotas ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa, que expusieron grandes errores del equipo colombiano en plena recta final hacia el Mundial 2026. El mismo Lucho, pese a lo gris de la presentación general de los futbolistas, fue uno de los más destacados y el lujo no podía faltar.

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Sin duda, Lucho es la máxima estrella de la Tricolor, aunque más allá de la jugada ante Francia, su fútbol pasó sin pena ni gloria con la camiseta amarilla este marzo, pues ante la Selección de Croacia también le costó y solamente se le vio con un pase para Luis Javier Suárez, quien perdió el gol de forma insólita.

En el revés de la Selección Colombia se vio un plan insuficiente de Néstor Lorenzo. Las cosas salieron mal en Estados Unidos y Luis Díaz no fue suficiente. El tema de los arqueros deberá analizarse con mayor profundidad, así como la zona defensiva, donde la dupla Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí también se mostró muy frágil e insegura ante Francia. A los atacantes se les dificultó crear peligro y la sociedad Lucho-James quedó en deuda.

Colombia versus Francia partido preparatorio para el mundial 2026
Colombia versus Francia partido preparatorio para el mundial 2026 Foto: Federación Colombiana de Fútbol FCF

La conclusión es que Croacia y Francia no solo ganaron, sino que fueron superiores a la Selección Colombia en cada una de las líneas. Queda mucho por mejorar a menos de dos meses del Mundial y el técnico Néstor Lorenzo espera que los jugadores puedan subir el nivel en sus clubes y que la estrategia de defensa y ataque pueda tener las correcciones necesarias.

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Mientras se pasa el trago amargo por estas dos derrotas, es un buen momento para ver la calidad de Luis Díaz, no con el Bayern Múnich, sino con la camiseta de la Selección Colombia. En un momento del juego, Lucho aceleró una jugada de ataque desde la zona media de la cancha con una acción en la que dejó a tres rivales en el camino.

Iba el minuto 14 del juego y Luis Díaz recibió una pelota en medio de la marca de los franceses. El guajiro propuso el relevo por la banda con Johan Mojica, quien, mientras iba a toda marcha, recibió el balón que Lucho tocó tras dar media vuelta y habilitar un pase que generó una de las opciones más claras de gol del partido.

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Brillante movimiento que ilusiona a Colombia y, además, expone el buen presente del jugador colombiano, que va al Bayern Múnich a cerrar una temporada destacada en la que peleará por la Champions League.