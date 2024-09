Gustavo Álvarez Gardeazábal: “El futuro del Valle está en las virtudes de su gente”

El Porce ha sido por tradición un lugar de encuentro de los políticos y líderes que van en busca de los consejos del hombre que inmortalizó piezas de la literatura nacional como Cóndores no entierran todos los días , El divino , Comandante Paraíso , El titiritero, El bazar de los idiotas y Los míos , entre otros, que describe como una profecía cómo sería el país gobernado por la izquierda. Lo suyo no han sido las medias tintas, sino los agudos dardos a la realidad nacional y regional, lo que le ha costado vetos, enemistades, pero siempre el reconocimiento por ser una de las voces más escuchadas de Colombia.

G.A.G.: Cuando era estudiante de la Universidad del Valle, en la década del sesenta del siglo pasado, escribía una columna diaria, primero en el periódico Occidente, y después, en El País. Por muchos años mantuve una columna en El Colombiano, y finalmente, en ADN. Cuando llegó la pandemia, y el presidente Duque nos mandó a ‘enchuspar’ a los viejitos, escribí Las crónicas del Enchuspado, que hoy se llaman Las crónicas de Gardeazábal y ya estamos cerca de las 1.000. Lo hago todos los días. He tenido disciplina y leo bastante, para tener un criterio lo más objetivo posible y lo menos paranoico , para no terminar como la mayoría de mis colegas que analizan la realidad nacional.

G.A.G.: Sí, aunque ya por las circunstancias de la edad y los problemas de salud no puedo recibir personas con el mismo ritmo. Pero tengo una agenda casi organizada para un mes, de gente que viene a oír mis planteamientos. Antes venían muchos políticos, pero ahora lo hacen más los empresarios y también gobernantes regionales. Sigo creyendo que hay que ser atento y amigo de todos, así no esté de acuerdo con la manera como gobiernen.

G.A.G.: Pues lo hacen con frecuencia y soy crítico duro de sus actitudes. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, es una mujer que trabaja muchísimo. Tanto, que a veces no delega, lo que podría hacer para que le rindiera más. Y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, tiene unas ideas globales y delega todo. Ese es el otro reverso. Él está tratando de identificar unos elementos para recuperar la ciudad, pero esa recuperación es muy ardua. Éder tiene ideas que me parece que hay que apoyar, pero que no ha sido capaz de socializar, cómo convertir al Barrio Obrero de Cali en el barrio de la salsa. Se puede hacer algo más aún, que el celo burgués no le ha permitido, que es usar el Bulevar del Oriente, que atraviesa toda Aguablanca y que podría ser el eje de esa Cali que no conoce la otra mitad de Cali. En el caso del Valle, la batalla es por la seguridad. Uno no puede tener problemas de seguridad tan grandes como los que hay en Buenaventura, Jamundí, Tuluá y el norte del Valle.