El poder transformador de la educación: Guillermo Murillo, de vender hielo a rector de la Universidad del Valle

Guillermo adoptó como propio el sueño de sus padres. “La educación siempre es un factor de movilidad social”, puntualizó ahora. Después de graduarse del bachillerato ingresó a estudiar sociología y un año después se inscribió también en administración. “Se me abrió un mundo de posibilidades”, aseguró. Pero su mayor mérito no fue llegar sino mantenerse. Amenazaban los horarios tan exigentes por estudiar dos carreras —salía de la casa a las 5:30 de la mañana y volvía después de las once de la noche—, y los costos de la manutención que excedían el presupuesto familiar. Debió perseverar, y apelar a la creatividad para cubrir gastos de transporte, alimentación y útiles.

Cuando no tenía para volver, pedía prestado a amigos, o rogaba a conductores que lo dejaran pasar por encima de la registradora. Que ‘mire que soy estudiante’, que ‘por favor’, que ‘muchas gracias’. Nunca se quedó varado. Tampoco a la hora de sacar fotocopias. “A veces nos ponían tres o cuatro paquetes. No había cosa que diera más impotencia que no tener para el libro o fotocopia que había que estudiar. Menos mal tenía varios compañeros que las compraban todas. Lectura que iban desocupando me la iban prestando”, detalló Murillo.