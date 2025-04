Por supuesto, ganarse ese lugar no ha sido fácil. Lo han hecho consolidando programas que le han permitido a millones de colombianos acceder a iniciativas de educación, salud, vivienda, turismo, empleo o cultura.

Las palabras de David Escobar Arango, director de Comfama

Uno de los mensajes centrales de David Escobar Arango, director de Comfama, fue un llamado al Gobierno y a los diferentes actores de la sociedad a abandonar los extremismos ideológicos. “Este no es un momento para imponer, sino para buscar argumentos y construir futuro juntos. Las cajas de compensación hemos sido islas de confianza en medio del mar de desconfianza que a veces es Colombia”, destacó.

D. E. A.: Nuestra gran visión para Colombia es tener un país con una clase media consolidada. Los países son su clase media: la que crea, la que cuida la democracia, la que emprende. Y esa clase media no solo es económica, es multidimensional. Además, como cajas de compensación familiar no esperamos instrucciones. Como entidades privadas sin ánimo de lucro, nos adaptamos a los desafíos del momento. Hay dos grandes retos: el cambio demográfico —menos niños, más adultos mayores— y el cambio en la estructura del trabajo, cada vez más independiente y flexible. No esperamos a que nos regulen, sino que porponemos iniciativas que atiendan esas problemáticas, como sedes y servicios especializados para adultos mayores, y programas para independientes o freelancers en sectores como medios, cultura, software o música. Somos una especie de programa traversal de las empresas, pero que apoya las políticas sociales del estado en diversas áreas.