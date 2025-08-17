Vehículos
Atentos conductores en Bogotá a los cierres y desvíos por la Carrera Caminata de Solidaridad, hoy domingo 17 de agosto
La carrera iniciará en la parte interna del estadio Nemesio Camacho El Campín.
Este domingo, 17 de agosto, se lleva a cabo en Bogotá la Carrera Caminata de la Solidaridad y la Celebración 50 años de la Fundación Solidaridad por Colombia.
Desde la Alcaldía de Bogotá advirtieron que hay cierres viales en la calle 57A, la carrera 27A, la diagonal 61C, la carrera 24, la carrera 28 y la calle 53 en la localidad de Teusaquillo.
Así mismo, se informó que la carrera 10K, Caminata por la Solidaridad, iniciará en la parte interna del estadio Nemesio Camacho El Campín, toma la calle 57A al occidente – retorno al oriente a la altura de la avenida carrera 30 (avenida NQS) – calle 57A al oriente – carrera 27A al norte – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 (calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de calle 62 – avenida carrera 24 (calzada occidental) al sur – transversal 28 (calzada occidental) al sur – carrera 28 al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 67B – avenida calle 53 (calzada norte) al oriente – carrera 28 al norte – transversal 28 (calzada occidental) al norte – diagonal 61C al occidente – carrera 27A al sur – calle 57A al occidente – entrada al Estadio, lugar donde termina la actividad.
A continuación, el tramo vial, hora de cierre y habilitación:
- Calle 57A entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 27A , cierre total, 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 10:30 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025.
- Carrera 27A entre calle 57A y diagonal 61C cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 10:15 a. m. el domingo 17 de agosto de 2025.
- Diagonal 61C entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y avenida carrera 24 cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 10:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025.
- Avenida carrera 24 (calzada occidental) entre calle 62 y diagonal 61C cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 10:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025.
- Transversal 28 (calzada occidental) entre diagonal 61C y calle 53B bis cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 9:45 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025.
- Carrera 28 entre calle 53B bis y avenida calle 53 cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 9:30 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025
- Avenida calle 53 (calzada norte) entre avenida carrera 60 y carrera 27 cierre total 7:00 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025 9:15 a. m. del domingo 17 de agosto de 2025.
Desvíos autorizados en el sector Parque Simón Bolívar, según el Distrito:
- Las personas que circulen por la avenida carrera 60 en sentido norte – sur, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 o avenida carrera 70 (avenida Rojas) al sur.
- Las personas que circulen por la avenida calle 53 en sentido oriente – occidente, deberán tomar la carrera 27 al norte – calle 53 B al oriente – avenida carrera 24 al sur – avenida calle 45 al occidente - avenida NQS al sur y avenida calle 26 al occidente.
- Las personas que circulen por la avenida carrera 50 en sentido sur – norte, deberán tomar la avenida calle 53 al oriente y avenida NQS al norte.
- Las personas que circulen por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen toma la avenida carrera 50 al norte o la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente y tomar avenida carrera 68 o avenida Boyacá.