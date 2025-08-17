Carrera de la Solidaridad por Colombia en Bogotá: horarios y rutas

La Fundación Solidaridad por Colombia está celebrando su aniversario número 50 y en conmemoración del trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los años, organizó un evento especial que se está llevando a cabo el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 2025.

Durante esos días, la tradicional ‘Caminata de la Solidaridad’ se transformó en un formato renovado que reunió feria, festival y carrera, con el propósito cambiar vidas, brindar oportunidades y fomentar un país más incluyente.

El cierre del aniversario será la ‘Carrera de la Solidaridad por Colombia’, programada para el domingo 17 de agosto.

El punto de encuentro general fue el estadio El Campín, ubicado en la calle 63 # 59A-06, lugar al que llegaron miles de corredores desde las 7:00 de la mañana.

Con el lema ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, el evento no solo busca promover la actividad física, sino también reforzar el sentido de unión y solidaridad entre los participantes.

Además de hacer un homenaje a Nydia Quintero, ex primera dama y creadora de la fundación, y su nieto, Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato a la Presidencia, quien falleció el pasado, 11 de agosto, tras ser víctima de un atentado en el mes de junio.

Esta carrera tiene un trasfondo solidario, ya que con cada inscripción, los corredores estarán apoyando directamente a más de 6.000 colombianos en condición de vulnerabilidad.

El impacto se refleja de forma concreta: quienes se inscriban en la categoría 3K estarán apadrinando la atención integral de cinco niños; los corredores de 5K contribuirán con siete, y los de 10K respaldarán a diez.

La competencia estará dividida en tres distancias que se adaptan a todos los niveles de experiencia:

3K Familiar.

5K Recreativo.

10K Competitivo.

Esto permite que familias, aficionados al running y corredores profesionales tengan la oportunidad de sumarse a la jornada.

Cronograma de la Carrera de la Solidaridad por Colombia

El cronograma de la carrera está diseñado para garantizar una experiencia organizada y dinámica para cada uno de los asistentes y participantes del evento.

7:00 a.m: Ingreso de corredores

Ingreso de corredores 7:15 a.m: Inicio de calentamientos

Inicio de calentamientos 8:00 a.m: Salida para corredores de 3K

Salida para corredores de 3K 9:00 a.m: Salida para corredores de 10K

Salida para corredores de 10K 9:15 a.m: Salida para corredores de 5K

Salida para corredores de 5K 11:00 a.m: Vuelta a la calma

Vuelta a la calma 12:00 p.m: Finalización de carrera

¿Qué incluye la inscripción a la Carrera de la Solidaridad por Colombia?

La inscripción ofrece múltiples beneficios como:

Camiseta oficial.

Tula conmemorativa.

Número de corredor.

Medalla de participación.

Certificado digital.

Puntos de hidratación.

Fruta al finalizar.

Asistencia médica durante el recorrido.