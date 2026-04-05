Asesinan reconocido líder social y político en el municipio de Dibulla, La Guajira

Un nuevo hecho de violencia se presentó en el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, tras el asesinato del exconcejal y líder social de la región Edilbert Nicolás Moscote Freila, quien aspiraba a llegar nuevamente a la corporación en las próximas elecciones.

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La información la confirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que a través de sus redes social dio a conocer los lamentables hechos en los que murió el líder social y político del departamento.

“Edilbert Moscote era un reconocido líder social y político, quien fue electo como concejal en el periodo 2020-2023 por el Partido Liberal en el municipio de Dibulla, La Guajira”, señaló Indepaz en su publicación.

De acuerdo con la organización, Moscote se desplazaba el pasado viernes por el barrio El Poblado, en el corregimiento de La Punta de los Remedios, cuando hombres armados en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranos que incluían al municipio de Dibulla, denunciando la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados.

La entidad también había advertido, en la alerta temprano 010/25, de escenario de riesgo por la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“La confrontación genera homicidios, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores. Las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, jóvenes y población LGBTIQA+ son las más afectadas”, señaló.

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Entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en el municipio se encuentran el Clan del Golfo, Los Pachencas o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y bandas de carácter local.

Indepaz destacó que en lo corrido del año van 35 líderes sociales asesinados, hechos que han ocurrido en 31 municipios de 16 departamentos del país. El más reciente ocurrió también el pasado 3 de abril en el Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Álvaro Marín Galeano, líder social campesino y comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros, quien también hacía parte de la Asociación Campesina ASOCAMFLOR y de la guardia campesina en defensa del territorio de Florida, Valle del Cauca.

El primero de abril también se reportó el homicidio de Luis Carlos Vallejo Román, líder social, político y afrodescendiente, quien se destacó por ser el primer representante legal del Consejo Comunitario de Mamuncia.

Vallejo Román fue integrante de la Asociación de Organizaciones Populares del Micay y exdiputado en la Asamblea Departamental del Cauca. También se distinguió por su trabajo en el municipio de López de Micay, Cauca.