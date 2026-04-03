Mujer reportada como desaparecida en Barranquilla fue encontrada muerta en un taxi: video que se viralizó es clave

Conmoción en el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de Barranquilla, luego de que esta mañana de viernes, 3 de abril, fuera hallado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un taxi, con aparentes signos de violencia.

Se trata de una mujer identificada como Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, quien había sido reportada como desaparecida este Jueves Santo, tras salir en horas de la noche de su vivienda en el municipio de Soledad, en compañía de un hombre identificado como Erick Jair de Alba Conde, de 43 años.

Precisamente, este sujeto es buscado por su presunta responsabilidad en el crimen, según lo evidenciaría un video de una cámara de seguridad ubicada en el barrio Simón Bolívar.

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En el video que se viralizó en redes sociales y que compartió el medio regional El Heraldo, se observa a quien sería el asesino saliendo del taxi donde fue hallada muerta Ortiz.

En este video se pudo apreciar que el vehículo se parqueó a un costado de la calle, apagó las luces y luego de aproximadamente 13 segundos del puesto del piloto descendió un hombre.

Acto seguido, el individuo abrió una de las puertas traseras del taxi e introdujo parte de su cuerpo durante varios segundos. Posteriormente, abandonó el taxi y se alejó caminando como si nada hubiera ocurrido.

Crimen en Simón Bolívar: revelan video de hombre saliendo del taxi en el que fue hallado el cadáver de la víctima ➡️ https://t.co/r17BGLljSh pic.twitter.com/tn5EJ72uD5 — EL HERALDO (@elheraldoco) April 3, 2026

El medio citado indicó que el presunto asesino es la pareja sentimental de la mujer, quien estaría huyendo de las autoridades hacia el departamento del Magdalena o La Guajira, luego de haber abordado un bus.

El teniente coronel Andrés Narváez Solarte, subcomandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se trabaja en una investigación para dar con el paradero del asesino.