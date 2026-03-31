Asesinan a una pareja y hieren a un bebé de cuatro meses en El Espinal, Tolima: estas son las hipótesis

Terror en el municipio de El Espinal, Tolima, luego de que una pareja que se movilizaba a bordo de una motocicleta con un bebé de cuatro meses, fueran a asesinados con un arma de fuego.

En cuanto al bebé se estableció que resultó gravemente herido tras ser impactado por una bala, debiendo ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Ibagué donde lucha por su vida.

Wilson Gutiérrez Montaña, alcalde del Espinal, indicó que el hecho se presentó el pasado domingo 29 de marzo a eso de las 10:30 p.m. en el barrio Talura, sector de Babilonia.

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El mandatario Gutiérrez también ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con el paradero de los asesinos.

“Quiero decirle a todos los espinalunos y a todos los tolimenses que como administración estamos trabajando. Estamos haciendo un trabajo articulado con nuestra Policía, con toda nuestra Fuerza Púbica, con la Fiscalía General de la Nación, para investigar y dar con los responsables intelectuales y materiales de este hecho que enluta a nuestra ciudad de El Espinal", agregó Gutiérrez.

Por su parte, el teniente coronel Óscar Alejandro Poveda Rodríguez, comandante del Distrito 1 de Policía de El Espinal, dijo que al llegar al lugar, los uniformados hallaron a un hombre muerto y a su pareja gravemente herida junto a su bebé. Sin embargo, la mujer murió en el hospital debido a las graves heridas.

“La hipótesis principal, toda vez que el ciudadano se movilizaba en una motocicleta, inicialmente estaríamos hablando de un hurto. Sin embargo, ya el día de hoy se han realizado algunas verificaciones en cámaras de seguridad del sector y hemos evidenciado también dentro la inspección técnica del cadáver que se hizo, que el hoy occiso todavía tenía algunas pertenencias, por lo que esta hipótesis de hurto se mantienen, pero también están empezando a aparecer otras hipótesis y es que posiblemente tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la sotería o la mal llamada brujería”, dijo el oficial Poveda.

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En tal sentido, ahora las autoridades trabajan para establecer con exactitud a qué se debió este doble crimen que enluta a los habitantes del municipio de El Espinal y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de ese hecho de sangre.