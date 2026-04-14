Subsidios de vivienda para maestros en la ciudad de Medellín 2026: requisitos de la convocatoria

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria dirigida a docentes y directivos docentes del sector oficial para acceder a un estímulo de vivienda, en articulación con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La iniciativa busca facilitar el acceso a vivienda propia y mejorar las condiciones de bienestar del personal educativo.

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Plazos de la convocatoria

El proceso tiene fechas definidas que los interesados deben tener en cuenta:

Difusión de la convocatoria: del 6 al 10 de abril de 2026.

Inscripciones: del 13 de abril al 8 de mayo de 2026.

La inscripción se realiza de manera virtual mediante un formulario dispuesto por la Secretaría de Educación, que será publicado a través de los canales oficiales, los aspirantes deberán enviar la documentación requerida dentro de los tiempos establecidos.

Profesores podrían cumplir el sueño de tener casa propia con este programa. Foto: Getty Images

Beneficios del programa

La convocatoria contempla dos tipos de apoyo para los docentes seleccionados:

Un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario, que reduce el costo financiero del préstamo.

Un apoyo económico para la cuota inicial de vivienda nueva, que puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ambas modalidades están diseñadas para facilitar el proceso de adquisición de vivienda.

Quiénes pueden participar

El programa está dirigido a docentes y directivos docentes del sistema oficial financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Para postularse deben:

Tener al menos un año de servicio

Estar vinculados en carrera docente o en provisionalidad

El beneficio se otorgará una sola vez por núcleo familiar.

Requisitos principales

Entre las condiciones establecidas en la convocatoria se encuentran:

No ser propietario de vivienda en el país

Estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro

Vincularse a un esquema de ahorro voluntario

Cumplir con los requisitos financieros exigidos para el crédito

Además, se exige el cumplimiento de un periodo de ahorro previo, que será verificado durante el proceso.

Cómo será la selección

La asignación de los beneficios se hará mediante un sistema de puntaje que prioriza a los aspirantes según diferentes criterios, como condiciones sociales y antigüedad en el servicio.

Las autoridades aclaran que cumplir los requisitos no garantiza el acceso al estímulo, ya que la selección dependerá del puntaje y de la disponibilidad de recursos.

Profesores podrían acceder a subsidio de vivienda en Medellín. Foto: Getty Images

Una apuesta por el bienestar docente

La convocatoria responde a la necesidad de mejorar el acceso a vivienda entre los docentes del sector público. Con este tipo de programas, la administración busca no solo brindar apoyo económico, sino también fortalecer la estabilidad y calidad de vida de quienes hacen parte del sistema educativo.

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Se espera que la iniciativa tenga una alta participación, teniendo en cuenta la demanda existente en el gremio.