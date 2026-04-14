Delegación de la paz urbana en Medellín insiste en que no permitirá abusos bajo el argumento de la paz

Este martes, 14 de abril, la delegación del Gobierno para la polémica paz urbana en Medellín y en el Valle de Aburrá emitió un comunicado tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el traslado de cabecillas de bandas criminales a Bogotá por la rumba vallenata en la cárcel de Itagüí.

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“La delegación de Gobierno se ciñe a lo ordenado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el consejo de ministros sobre el proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá. Consideramos que el traslado de personas privadas de la libertad que fungen como voceros de las estructuras desde el centro penitenciario de Itagüí hacia la ciudad de Bogotá mejora las condiciones para encontrar una ruta de acercamiento que permita darle continuidad al diálogo”, señala el comunicado.

Y es que esto ocurre en medio de las tensiones que se están presentando en estas conversaciones de paz en el departamento de Antioquia.

“En días anteriores, ya se había dispuesto la suspensión temporal de los espacios de conversación, en consideración a la gravedad de los hechos recientes, con el propósito de realizar una evaluación rigurosa del proceso y asegurar su continuidad en condiciones que fortalezcan la confianza ciudadana y la legitimidad institucional”, indicaron.

Del mismo modo, señalaron que no van a permitir que se realicen irregularidades en medio de este proceso de paz, que avanza con muchas polémicas.

“Pero, sobre todo, como demostración de que la esperanza de paz no puede ser utilizada con ningún otro fin que lograr ese derecho para la ciudadanía, que no hemos permitido ni permitiremos abusos, extralimitaciones ni incumplimiento de las reglas usando la paz como excusa”, indicaron.

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En medio de todo este revuelo, la delegación sostuvo que el proceso de paz urbana será siempre una prioridad.

“La paz urbana sigue siendo un propósito irrenunciable; el método es el Espacio de Conversación Sociojurídico. Reconocemos los avances alcanzados, especialmente en la reducción de homicidios y en la protección de la vida, como base para continuar consolidando una paz urbana desde y para los territorios”, afirmaron.