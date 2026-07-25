El programa ‘Caminos para la paz’, del Gobierno Petro, habría terminado en un saqueo de recursos y obras inconclusas. La Fiscalía recibió denuncia del equipo de empalme

El turbulento empalme entre los equipos del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y del saliente mandatario Gustavo Petro ha derivado en un rastreo de presuntos hechos de corrupción en distintas entidades durante los últimos cuatro años. La revisión ha llegado a tal punto que la propia coordinación del proceso ha presentado denuncias penales y disciplinarias para investigar una feria de contratos adjudicados –algunos ya desembolsados– que registran avances mínimos o inexistentes.

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Justamente, una de las entidades que parece haber sido víctima del saqueo es el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde se detectaron presuntas irregularidades en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, en el que se entregaron unos 500.000 millones de pesos a juntas de acción comunal (JAC) y habría terminado en un descalabro. También se habrían hecho millonarios contratos a pedir de boca de los congresistas para comprar sus votos, asunto por el que la Corte Suprema de Justicia ya investiga a 30 parlamentarios.

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total ha sido un fracaso, según documentó el empalme. Entre los hallazgos figuran retrasos, falta de auditoría y obras que no se ejecutaron, pese al desembolso de los recursos. Foto: FOTO: MINTRANSPORTE

SEMANA conoció un documento en poder de la Fiscalía General de la Nación y remitido por el equipo anticorrupción del Gobierno entrante, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el abogado Germán Calderón España, designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El texto detalla el presunto derroche de recursos públicos, obras inconclusas y una millonaria trama en la que habrían participado exministros y congresistas.

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Los caminos de la paz

Este programa que anunció con bombos y platillos el presidente Petro al prometer una inversión inicial de 8 billones de pesos, según el documento, fue un fracaso.

SEMANA había revelado el expediente que lleva la Corte Suprema contra 30 congresistas por el desfalco a la entidad. Las irregularidades coinciden. Foto: ALEJANDRO ACOSTA/FOTO: 123RF

Retomando una auditoría de la Contraloría, se advierte que “fue diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales. Sin embargo, a diciembre 31 de 2024 solamente se habían ejecutado obras en 117,2 km, equivalentes al 0,36 por ciento de la meta inicialmente establecida y, de los 4 billones previstos para las vigencias 2023 y 2024, solamente se asignaron 660.000 millones, correspondientes al 16,40 por ciento de lo programado”.

Este caos se habría visto reflejado en falencias en interventoría, falta de seguimiento a los recursos entregados a las JAC e irregularidades en la ejecución.

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No se trata de simples sospechas del equipo de empalme. Las cifras hablan por sí solas. “En la vigencia 2023 se suscribieron 1.035 convenios solidarios con juntas de acción comunal, de los cuales, al 31 de diciembre de 2024, 141 no habían concluido, siete fueron liquidados sin ejecución y 856 habían finalizado, con un plazo promedio de ejecución de diez meses, pese a que el término previsto era de tres”.

La denuncia conocida por SEMANA también señala un presunto direccionamiento de contratos del Invías para favorecer a congresistas, un caso que ya es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Foto: SEMANA

Para 2024, el asunto empeoró: “En esa vigencia se suscribieron 1.125 convenios solidarios con las JAC, de los cuales, a diciembre 31, 242 estaban en ejecución, ninguno estaba terminado y los restantes 883 convenios solidarios suspendidos”, se lee en el documento en poder de la Fiscalía.

El mismo Invías hizo otro corte de cuentas al cierre de 2024: “De los 2.160 convenios solidarios suscritos, 367 se encontraban en ejecución, 894 suspendidos, 856 terminados, 31 liquidados y 12 terminados sin ejecución”.

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Entre los contratos leoninos que llamaron la atención del equipo de empalme, están seis que fueron realizados en Antioquia, en zonas donde el conflicto arrecia, y fueron entregados a juntas de acción comunal bajo la figura de “convenios solidarios”.

Fueron suscritos en 2024 por un valor conjunto de 2.289.208.330 pesos, pero a corte del 26 de febrero de 2026 el avance era de cero por ciento, pese a que ya se realizó el desembolso total de los recursos.

La Fiscalía ya tiene en su poder la denuncia por las irregularidades y hechos de presunta corrupción en el Invías. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Contratos del Congreso

El informe del empalme también pone sobre la mesa cómo el Gobierno Petro habría usado al Invías para comprar la conciencia de los congresistas con contratos, en un presunto modelo de corrupción que habría operado de forma paralela con el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En este caso incluso se repiten los protagonistas: “Los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, y de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, presuntamente se habrían concertado con otros servidores públicos y particulares entre mayo de 2023 y febrero de 2024, con el propósito de cometer de manera reiterada delitos contra la administración pública”.

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Agrega el documento del empalme que “al acuerdo ilícito se vincularon Olmedo López y Sneyder Pinilla (UNGRD), quienes direccionaron proyectos de emergencia a favor de congresistas. La organización tuvo vocación de permanencia y operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso en el cual se direccionaron 74 proyectos del Invías por 571.701 millones de pesos, en beneficio de congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima”.

Las presuntas irregularidades detectadas durante el empalme involucran contratos, convenios solidarios y posibles responsabilidades de exfuncionarios, congresistas y representantes de juntas de acción comunal. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Siete de esos contratos han presentado irregularidades tan considerables que son la columna vertebral de la investigación contra 30 congresistas en la Corte Suprema de Justicia, tal como lo reveló en su momento SEMANA, cuando publicó ‘El expediente del Invías’, que puso de manifiesto un saqueo mayor que el de la UNGRD.

En la denuncia que ya está en poder de la Fiscalía, se hace referencia a la tabla de “cupos indicativos” que denunció en su momento María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Bonilla, en la que se consignaban los proyectos que les eran asignados a los congresistas para obtener su apoyo.

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“Durante septiembre de 2023, se consolidó en el Ministerio de Hacienda una planilla de proyectos denominada ‘cupos indicativos’, la cual fue entregada por la asesora de ese ministerio Andrea Ramírez Oliveros a María Alejandra Benavides Soto, quien asumiría funciones de enlace durante la licencia de maternidad de aquella. Andrea Ramírez le explicó que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales ‘cupos indicativos’ a favor de congresistas, los cuales eran autorizados por el ministro Ricardo Bonilla”, asegura el documento.

Germán Calderón España Miembro del comité de empalme, quien radicó la denuncia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Benavides, de quien SEMANA reveló su declaración de más de 40 horas en la Corte Suprema de Justicia, entregó una tabla en Excel con la relación de proyectos del Invías que serían tramitados y asignados a determinados parlamentarios a cambio de su “apoyo político”.

La denuncia del equipo de empalme del Gobierno entrante no solo se centra en las irregularidades que han encontrado del Invías, exministros y congresistas, sino que también pide investigar “la posible participación de los representantes legales o administradores de las juntas de acción comunal (JAC)”.

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De acuerdo con los hallazgos y la denuncia del equipo de empalme, el Invías, al igual que la UNGRD, fue un fortín burocrático, la moneda de cambio del Gobierno Petro para comprar el Congreso.