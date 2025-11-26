Tragedia en Risaralda: mujer fue asesinada supuestamente por su hija tras discusión sobre la clave del wifi

Hay consternación en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, por el asesinato de una mujer identificada como Maryuri Gaspar, de 34 años. Al parecer, el crimen fue cometido por su propia hija.

Todo habría ocurrido durante una madrugada en una vivienda del barrio Puerto Nuevo.

De acuerdo con medios regionales, la víctima tuvo una discusión con su hija de 18 años por el uso del celular y el tiempo que le dedicaba a este. Por ello, supuestamente tomó la decisión de desconectar el wifi y, además, cambiarle la clave.

Ante ello, la joven se habría ido muy enojada del sitio y horas después volvió, fue allí cuando se consumó la tragedia. Al parecer, una vez arribó a la casa, la discusión entre las dos continuó y la tensión subió cada vez más.

En medio esta pelea, según las primeras informaciones, la presunta agresora tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su progenitora en la habitación, aparentemente le propinó varias heridas mientras que la víctima estaba en su cama.

De hecho, allí fue donde otro hijo de la mujer, de 17 años, la encontró muy malherida y no dudó en llevarla rápidamente hasta el hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Pese a la rápida reacción del adolescente, la víctima falleció en el centro médico.

Después de cometer el crimen, la joven de 18 años escapó de la vivienda, por lo que no se encontraba allí cuando la Policía respondió a la emergencia.

Una tía de la mujer asesinada habló con el diario Q’hubo y describió a su sobrina como una persona alegre, trabajadora, tranquila y que evitaba involucrarse en algún problema.

Además, indicó que el día de la tragedia había estado en su casa pintando y poniendo los adornos de Navidad. La allegada también reveló que hace poco su familiar había comprado una moto.

De acuerdo con medios regionales, no sería la primera vez que esta joven agredía a su mamá, pero nunca lo había hecho de esta forma, por lo que no se pensó que la situación pudiera llegar hasta allí.

Por el momento, no se sabe nada del paradero de la presunta agresora, por lo que están tras su búsqueda para que responda por lo que supuestamente hizo.