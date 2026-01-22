Mundo

Joven se grabó luego de matar a dos personas y por error le envió los videos a su mamá: “Es el segundo muerto que llevo”

La madre lo denunció y fue capturado por la policía en México, un caso que ha dado mucho de qué hablar.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 12:30 p. m.
Este es el joven señalado de cometer los dos crímenes.
Este es el joven señalado de cometer los dos crímenes. Foto: API

Hay consternación en México por el caso de Ulises Enrique ‘N’, un joven que asesinó a dos personas en un solo día y, por error, envió a su mamá los videos en los que relataba cómo había cometido los crímenes.

Todo ocurrió en la noche del pasado sábado 17 de enero, en Ciudad de México. De acuerdo con medios locales, el joven tuvo una discusión con su mamá porque no lo dejó ir a un concierto.

Este es el momento en el que el joven fue capturado por los dos asesinatos.
Este es el momento en el que el joven fue capturado por los dos asesinatos. Foto: API

Tras esto, Ulises salió de su vivienda con mucha rabia y fue entonces cuando habría cometido los dos asesinatos. En un principio, se dirigió hasta las inmediaciones del Deportivo San Agustín Ohtenco.

Allí, el presunto asesino identificó a su primera víctima, un habitante de calle. Cámaras de seguridad lo captaron caminando abrazado de esta persona; al parecer la llevó a un lugar apartado y la atacó con arma blanca, la degolló y dejó el cuerpo tirado en el suelo.

Posteriormente, utilizó su celular para grabar videos, tomar imágenes y relatar lo que había hecho. En uno de los registros se ve cuando patea la cabeza de la víctima y seguidamente muestra sus manos llenas de sangre. Además, en otra imagen posó sosteniendo el cuchillo del ataque.

Pasaron algunas horas y Ulises llevó a cabo un nuevo crimen: escogió a su segunda víctima y la asesinó con la misma arma. Tras esto, también se grabó y tomó fotos en la escena del crimen.

“Degollado, este güey sí está muerto. Pa’ que no hablen mamadas, mira, este güey sí está muerto, no hablen mierd**”, dijo en uno de los audiovisuales.

Una vez cometidos los crímenes, quiso enviar las fotos e imágenes a sus conocidos para demostrar, al parecer, de lo que era capaz. Sin embargo, se equivocó de chat y todos los registros terminaron en el celular de su mamá.

“Con este es el segundo muerto que llevo; mi familia no me cree. (…) Le metí unos picotazos, porque vamos a decir que los asaltantes están por la verga, no. Pa’ que vean, carnal, le piqué los ojos, le piqué todo”, se le escucha decir al joven en uno de los videos.

Inmediatamente al ver esto, la mamá de Ulises no dudó en llamar a las autoridades y denunciar a su hijo por lo que presuntamente hizo. La mujer entregó los videos y fotos como material de prueba, por lo que serán fundamentales en el proceso.

Poco después, el señalado asesino fue detenido y llevado a la Fiscalía de Homicidios, donde comenzará el proceso en su contra por el delito de doble homicidio doloso con arma blanca.

El caso no ha tardado en hacerse viral en México y en las redes sociales, donde ha dado mucho de qué hablar por la forma en la que ocurrió todo, pero especialmente el error que cometió al enviar los videos a su progenitora.

