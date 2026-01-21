Estados Unidos

Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

La tormenta ha alcanzado el máximo nivel en más de 20 años.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 12:49 a. m.
Las luces se apreciaron en varios estados del país.
Las luces se apreciaron en varios estados del país. Foto: Tomada de redes sociales

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, 20 de enero, en partes de Estados Unidos se apreciaron magníficas auroras boreales que fueron captadas en imágenes desde varios ángulos y dan cuenta del maravilloso espectáculo natural que pudieron apreciar los residentes de algunas regiones al sur del país

Las luces aparecieron en el cielo debido a una tormenta geomagnética severa, la cual fue provocada por una eyección de masa coronal (CME) procedente del Sol, y que inició el pasado lunes. Este fenómeno permitió que aparecieran auroras boreales en partes insólitas del mundo, desde Alemania hasta el suroeste estadounidense, incluyendo Nuevo México.

La aurora boreal ilumina el cielo de Anchorage, Alaska, el martes 20 de enero de 2026. Foto: AP

Por redes sociales, y también la prensa internacional, se han compartido imágenes de lo que fueron las auroras; incluso hay unas fotos tomadas desde el espacio donde se ve la larga línea de colores verdosos que se posan sobre la Tierra.

Pese a que no ha sido la tormenta geomagnética más fuerte de los últimos años, sí alcanzó el nivel más alto en la escala de tormentas de radiación solar, lo cual no se había registrado desde el 2003.

Auroras boreales podrían verse mucho más al sur de lo normal en Estados Unidos por una tormenta solar considerada “muy rara”

La clasificación se basa en la intensidad del flujo de partículas energéticas que viajan desde el sol, antes de que interactúen con el planeta.

Las auroras son provocadas por una tormenta geomagnética. Foto: AP

Los estados que pudieron ver las auroras boreales en la noche del lunes y altas horas de la madrugada del martes fueron Washington, Montana, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana, entre otros, incluyendo partes de Texas. También se vieron algunas luces en Nueva York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Pensilvania.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

La mejor hora para poder apreciar el fenómeno natural es cuando se está en el punto máximo de oscuridad. En este caso, según las agencias meteorológicas, fue a las 10 de la noche del lunes y a las 3 de la mañana del martes.

El fenómeno ocurrió en partes inusuales del mundo. Foto: AP

A pesar de que los picos de actividad se mantuvieron hasta el martes, los especialistas detallaron que, con el paso de los días, la tormenta geomagnética irá perdiendo fuerza, pero no descartan posibles episodios a corto plazo.

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

También aconsejaron que las personas que deseen ver las deslumbrantes luces de colores deberían buscar sitios con poca contaminación lumínica y con una vista despejada hacia el horizonte norte. Incluso, algunos expertos han confirmado que las cámaras de los celulares pueden capturar colores un poco imperceptibles al ojo humano.

