Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, 20 de enero, en partes de Estados Unidos se apreciaron magníficas auroras boreales que fueron captadas en imágenes desde varios ángulos y dan cuenta del maravilloso espectáculo natural que pudieron apreciar los residentes de algunas regiones al sur del país
Las luces aparecieron en el cielo debido a una tormenta geomagnética severa, la cual fue provocada por una eyección de masa coronal (CME) procedente del Sol, y que inició el pasado lunes. Este fenómeno permitió que aparecieran auroras boreales en partes insólitas del mundo, desde Alemania hasta el suroeste estadounidense, incluyendo Nuevo México.
Por redes sociales, y también la prensa internacional, se han compartido imágenes de lo que fueron las auroras; incluso hay unas fotos tomadas desde el espacio donde se ve la larga línea de colores verdosos que se posan sobre la Tierra.
🔴 | La aurora boreal fue inusualmente intensa, con tonos rojos junto al verde habitual. Un video compartido desde la EEI por el cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov mostró el espectáculo durante la tormenta magnética más fuerte en dos décadas. pic.twitter.com/z5nYPxezTz— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026
Pese a que no ha sido la tormenta geomagnética más fuerte de los últimos años, sí alcanzó el nivel más alto en la escala de tormentas de radiación solar, lo cual no se había registrado desde el 2003.
La clasificación se basa en la intensidad del flujo de partículas energéticas que viajan desde el sol, antes de que interactúen con el planeta.
Los estados que pudieron ver las auroras boreales en la noche del lunes y altas horas de la madrugada del martes fueron Washington, Montana, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana, entre otros, incluyendo partes de Texas. También se vieron algunas luces en Nueva York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Pensilvania.
La mejor hora para poder apreciar el fenómeno natural es cuando se está en el punto máximo de oscuridad. En este caso, según las agencias meteorológicas, fue a las 10 de la noche del lunes y a las 3 de la mañana del martes.
A pesar de que los picos de actividad se mantuvieron hasta el martes, los especialistas detallaron que, con el paso de los días, la tormenta geomagnética irá perdiendo fuerza, pero no descartan posibles episodios a corto plazo.
También aconsejaron que las personas que deseen ver las deslumbrantes luces de colores deberían buscar sitios con poca contaminación lumínica y con una vista despejada hacia el horizonte norte. Incluso, algunos expertos han confirmado que las cámaras de los celulares pueden capturar colores un poco imperceptibles al ojo humano.