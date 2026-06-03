¿El perro caramelo es realmente de Colombia? La razón por la que otros países de la región lo reclaman como suyo

El perro caramelo se ha convertido en uno de los animales más queridos y notorios de América Latina. Su pelaje entre amarillo y café claro, su aspecto mestizo y su presencia frecuente en calles, parques y carreteras han hecho que muchas personas lo consideren un símbolo popular.

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Sin embargo, aunque en Colombia es un perro familiar para millones de ciudadanos, otros países de la región aseguran que este famoso animal también forma parte de su identidad cultural.

Este tema tomó fuerza después de que en Brasil el llamado “vira-lata caramelo” alcanzara un nivel de popularidad pocas veces visto para un perro sin raza definida.

Durante los últimos años, este animal ha protagonizado campañas publicitarias, ilustraciones, memes y movimientos que promueven la adopción de mascotas rescatadas.

¿De dónde es el perro caramelo?

Su imagen se volvió tan representativa que para muchos brasileños ya es considerado un verdadero ícono nacional.

Pero Brasil no es el único país que siente una conexión especial con el perro caramelo. En México también existe una fuerte identificación con estos perros mestizos que suelen verse en barrios populares y comunidades rurales.

En este país son asociados con la resiliencia, la compañía y la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de vida, características que los han convertido en parte del de lo que se imaginan las personas cuando se habla de un perro callejero.

Según expertos citados por medios especializados en bienestar animal, el perro caramelo no pertenece realmente a un país específico.

Se trata de un tipo de perro mestizo que surgió de manera natural a lo largo de generaciones en distintos territorios de América Latina. Por esa razón, ejemplares con características similares pueden encontrarse en Colombia, Brasil, México y otras naciones de la región.

Lo que sí diferencia al caso brasileño es el nivel de reconocimiento que alcanzó el animal dentro de la cultura popular.

Incluso han existido propuestas simbólicas para incluir su imagen en billetes, estampillas y campañas oficiales relacionadas con la adopción responsable de mascotas.

En Colombia, aunque no suele recibir el nombre de perro caramelo con la misma frecuencia que en Brasil, también es común encontrar perros mestizos de apariencia similar.

Para muchas familias representan el ejemplo perfecto de los llamados criollos, animales que han acompañado durante décadas la vida cotidiana de pueblos y ciudades.

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Más que pertenecer a una sola nación, el perro caramelo parece haberse convertido en un símbolo compartido por América Latina.

Su historia demuestra el cómo un animal común puede ir más allá de las fronteras y ganarse el cariño de millones de personas en toda la región.