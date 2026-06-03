Científicos descubren qué parte de la cara observan primero los perros para reconocer a una persona

Los perros han acompañado a los seres humanos por mucho tiempo, pero todavía siguen sorprendiendo a la ciencia con habilidades que pocos imaginan.

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Una investigación hecha por expertos británicos reveló recientemente un detalle curioso sobre la forma en que estos animales reconocen a las personas: cuando observan un rostro humano por primera vez, dirigen su atención principalmente hacia el lado derecho de la cara.

El hallazgo se dio tras un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Lincoln, en Inglaterra, quienes analizaron los movimientos de los ojos y la cabeza de varios perros mientras observaban imágenes de diferentes rostros.

Los resultados mostraron que los animales tendían a enfocar primero la mitad derecha del rostro humano, un comportamiento que también ha sido identificado en las personas.

La conexión entre los humanos y los perros es tan íntima y fuerte que diversas investigaciones han demostrado que los canes logran conocer tanto a su amo que pueden identificar si está triste, enfadado o, inclusive, enfermo.

Según los científicos, esta reacción no ocurre cuando los perros observan objetos comunes ni cuando miran imágenes de otras especies.

El patrón apareció específicamente frente a rostros humanos, lo que sugiere que los animales han desarrollado una capacidad especial para interpretar señales faciales de quienes conviven con ellos.

Los expertos explicaron que una de las hipótesis más aceptadas indica que el lado derecho del rostro suele transmitir con mayor claridad las emociones y los estados de ánimo de una persona. Por esa razón, tanto humanos como perros prestarían más atención a esa zona al momento de identificar expresiones o evaluar situaciones sociales.

¿Qué parte del rostro humano miran primero los perros? Foto: 123RF

Durante la investigación, los especialistas mostraron a los animales fotografías de personas, perros, monos y objetos inanimados.

Sin embargo, solo frente a los rostros humanos apareció esa tendencia a observar primero una zona específica de la cara. Incluso cuando las imágenes fueron invertidas, los perros mantuvieron el mismo patrón visual, lo que reforzó las conclusiones del estudio.

Para los investigadores, este comportamiento podría ser el resultado de miles de años de convivencia entre perros y humanos.

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Con el paso de los años, los perros habrían aprendido a interpretar mejor las señales emocionales de las personas, convirtiéndose en observadores expertos del lenguaje corporal.

Además, confirma que estos animales no solo reconocen voces, olores o gestos, sino que también analizan cuidadosamente los rostros para entender mejor a quienes forman parte de su entorno cotidiano y fortalecer vínculos duraderos.