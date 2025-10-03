El mensaje de Salomón Bustamante que desconcertó a sus seguidores, quienes le preguntan por su “separación” con Laura de León

Laura de León es una actriz que se ha destacado en la televisión por su participación en reconocidas producciones colombianas como Rojo Carmesí y Pa’ quererte. Gracias a su talento, no solo se posicionó como una de las más sobresalientes, sino que logró conquistar al público.

De igual manera, la vida amorosa de la cartagenera llamó la atención por su relación con el reconocido presentador Salomón Bustamante, con quien se casó en el 2021. Sin embargo, desde hace un tiempo, se han avivado rumores de una posible ruptura.

Los seguidores, interesados en conocer la realidad de la situación, le han preguntado a Salomón en varias publicaciones de su perfil si es verdad la información que ha circulado.

“Qué triste que te hayas dejado con Laura”, le comentó un usuario.

A lo que Bustamante respondió: “Sí, la dejé bañándose, eso me da también tristeza a mí, ¿o te refieres a otra cosa? Si es así, cuéntanos que estamos ansiosos por saber. Un abrazo”.

Adicionalmente, a los pocos días de su respuesta, el presentador subió un video corriendo sus primeros 21K y el audio que utilizó fueron los mensajes que recibió por parte de su familia, incluyendo el de la actriz, dando a entender que siguen juntos.

Salomón Bustamante y Laura de León | Foto: Instagram @lauradeleonc

Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones de Tiktok, los usuarios le volvieron a preguntar por su relación: “Pero, ¿si lo dejaron o no?”.

“Sí... ¿Algo más? O ya con el chisme te es suficiente”, contestó.

Las afirmaciones del presentador no confirmarían la separación y algunos mencionan que lo estaría diciendo de forma sarcástica, pues en el contenido de la cartagenera han asegurado que se observan los tenis del hombre.

Salomón Bustamante respondió a los comentarios sobre su relación. | Foto: Captura de Tiktok @salomonbustamante

En el video, el presentador también mostró los mensajes que le han enviado al interno y le dejó un mensaje a aquellas que los escriben, expresando que, aunque él ha aprendido a evitar los comentarios negativos, hay otros creadores de contenido o personas que no y los termina afectando.

Por su parte, Laura de León no se ha pronunciado y ha continuado siendo muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con un millón y medio de seguidores y comparte contenido de su vida profesional.

Último video de Laura de León y Salomón Bustamante juntos

El último video en que se ve a la pareja juntos, fue publicado por Salomón, en el que se les ve muy sonrientes en vestido de baño y estar disfrutando de la playa, mientras bailan con una bebida en la mano.