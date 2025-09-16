Salomón Bustamante soltó detalle que dejó a la vista verdad de su matrimonio con Laura de León

En los últimos años, Laura de León logró consolidarse como una de las figuras más destacadas de la pantalla de RCN. Su participación en producciones como La luz de mis ojos, Rojo Carmesí y Pa’ quererte le permitió demostrar su versatilidad y conquistar al público, lo que la llevó a ocupar un lugar importante dentro de la televisión nacional.

Sin embargo, no todo el interés que genera la actriz está ligado a su trayectoria artística. En el plano personal, su matrimonio con el presentador Salomón Bustamante se convirtió en centro de atención y alimentó diversas especulaciones en torno a su vida sentimental.

De acuerdo con lo revelado por el programa La Corona TV, conducido por Ariel Osorio, la pareja habría tomado la decisión de separarse. Incluso, personas cercanas a ambos señalaron que la ruptura ya se habría concretado.

Sin embargo, ambos famosos optaron por ignorar este tipo de informaciones, evadiendo el tema hasta donde lograron. Las preguntas y comentarios no se detuvieron de parte de los usuarios, quienes querían saber si realmente estaban juntos o no.

Aunque en una etapa decidieron responder y lanzar palabras tajantes a quienes dejaban interrogantes incómodas, ambos continuaron con sus vidas y se concentraron en los proyectos que tenían en mente.

No obstante, recientemente, Salomón Bustamante vivió una experiencia distinta en su realidad, corriendo sus primero 21K, demostrándose la preparación y compromiso que tenía. El presentador utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un contenido, el cual soltó una verdad sobre su vida sentimental.

Salomón Bustamante y Laura de León | Foto: Instagram @lauradeleonc

El famoso, que se grabó a lo largo de la carrera, publicó un clip con un audio en el que se escuchaba a su familia y amigos deseándole todo el apoyo y ánimo para culminar esta meta. Cada persona dejó su mensaje, esperando que fuera fuerte para cumplir el objetivo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Bustamante agregó el audio de Laura de León, donde lo felicita y refleja el orgullo que siente como esposa por verlo en esta etapa. La actriz reafirma lo feliz que se siente, exaltando su preparación y esfuerzo.

“Negri, llegaste, mi amor. Llegaste a la meta, te felicito, eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado muy duro. Has tenido bastante entrenamiento para ser tus primeros 21k. Lo lograste, estoy muy orgullosa, soy una esposa muy feliz. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor”, se escuchó en el post.