Laura de León se posicionó como una de las actrices más sobresalientes del Canal RCN en los últimos años, gracias a su versatilidad en producciones como La luz de mis ojos, Rojo Carmesí y Pa’ quererte. Su talento le permitió conquistar a la audiencia y ganarse un lugar destacado dentro de la televisión nacional.

No obstante, más allá de su carrera artística, la intérprete acaparó titulares por un aspecto relacionado con su vida privada, en el ámbito amoroso. Su matrimonio con Salomón Bustamante, reconocido presentador, se convirtió en tema de conversación y despertó múltiples rumores en diferentes medios.

Salomón Bustamante y Laura de León. | Foto: Instagram @lauradeleonc

Según información difundida por La Corona TV, formato presentado por Ariel Osorio, la pareja habría decidido poner fin a su relación. Personas cercanas a ambos aseguraron que la separación ya era un hecho.

Esto detonó reacciones en miles de personas, que recurrieron a redes sociales para buscar señales de una posible ruptura. Pese a que ninguno se pronunció de forma oficial, hubo respuestas del reconocido artista que desconcertaron.

En su cuenta oficial de Instagram, Salomón Bustamante recibió comentarios de algunos seguidores, quienes mostraban incertidumbre por su matrimonio con Laura de León. Varios preguntaron dónde estaba ella, mientras que otros optaron por dar por hecho que habían terminado.

“Qué triste que te hayas dejado con Laura”, escribió un usuario.

“Sí, la dejé bañándose, eso me da también tristeza a mí, ¿o te refieres a otra cosa? Si es así, cuéntanos que estamos ansiosos por saber. Un abrazo”, respondió, tocando el tema de lado.

“Salo, ¿no estás durmiendo en la misma cama con Laura?”, fue otro comentario que recibió en una publicación, donde estaba recostado en su cama.

A pesar de que la persona indagó de forma genuina, el presentador pidió respeto por su intimidad y fue claro en que no tocaría estos asuntos por redes sociales. “Señora, con todo el respeto, deje el chisme que se le va a quemar el arroz. Att: la admón”, dijo.

Salomón Bustamante respondió sobre su supuesta separación | Foto: Instagram @salobustamante / Montaje SEMANA

Por ahora no hay certeza sobre lo ocurrido entre los famosos, pues el exintegrante de Muy buenos días, dejó de seguir a la actriz en Instagram. Se desconoce si se separaron, pues ambos han mantenido este aspecto de su vida de manera reservada y prudente.