Último video de Laura de León y Salomón Bustamante juntos, antes de rumores de ruptura amorosa

Laura de León ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del Canal RCN en los últimos tiempos, gracias a su participación en diversas producciones. Con interpretaciones en series como Pa’ quererte, La luz de mis ojos y La Ley del Corazón 2, conquistó a miles de espectadores, quienes reconocieron su talento y la capacidad que tiene para transformarse en cada personaje que interpreta.

Sin embargo, lejos del ámbito laboral, la celebridad llamó la atención de los curiosos con un detalle de su vida personal, el cual quedó como centro de noticias en medios. La artista no logró escapar de las especulaciones, que se enfocaban en su matrimonio con Salomón Bustamante.

De acuerdo con información que comenzó a circular por La Corona TV, los dos actores estarían separados, poniéndole punto final a su historia de amor. El formato apuntó que fuentes cercanas aseguraban que la relación no iba más.

“Según fuentes cercanas al canal de las tres letras, pero es alguien que trabajó con Salomón Bustamante, me dijo que efectivamente están separados”, reveló el formato de entretenimiento.

Pese a que esto salió a la luz de forma repentina, ni Salomón Bustamante ni Laura de León se pronunciaron al respecto y dejaron al aire si era verdad la información. Ninguno habló sobre la noticia, desatando incertidumbre en sus seguidores.

Sin embargo, muchos curiosos se percataron de la última publicación que hizo la pareja en redes sociales, ya que se habían mostrado distantes de interacción. Ni comentarios ni likes en sus fotografías o videos, despertando preguntas sobre si sería verdad esta ruptura.

Laura de León recibió el 2023 en compañía de su esposo y en medio de un rumbón. | Foto: Instagram @lauradeleonc

Al revisar a detalles sus comportamientos en plataformas digitales, los usuarios percibieron que la última publicación juntos fue el 25 de junio, específicamente en el perfil del presentador. El clip mostraba que los dos estuvieron de viaje en la playa de Cartagena, gozando del clima y sonriendo por la entrada de la mitad de año.

“Llegó el verano y la playa... ¿vamos?”, escribió en ese pie de foto, plasmando lo que se veía como una situación estable y bonita.

En los comentarios, varias personas afirmaron que estaban asustadas porque no los veían juntos en post, ya que adoraban la unión que formaban.

“Me encanta esta pareja”, “Esta pareja me encanta, Dios los bendiga“, ”Me encantan, estaba preocupada porque no los veía juntos hace un tiempo, me asusté“, ”Hermosos”, “Siempre se ven felices y enamorados”, entre otros comentarios.

Por ahora habrá que esperar para saber qué sucede realmente en este vínculo amoroso, ya que todo, de entrada, se ha tratado de un rumor. Los famosos no han dado indicios de nada, por lo que es clave saber de un pronunciamiento oficial.