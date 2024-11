Ante esta pregunta, sin titubeos y con un visible gesto de tristeza, Laura de León respondió: “¿Superar? Eso no se supera, amiga. Qué pena que no traiga buenas noticias, eso no se supera. Toca vivir con eso, toca fingir demencia, toca vivir ese duelo, hay que vivirlo y no va a acabar”.