“No tengo nada grave, tengo una crisis de diverticulitis y me están canalizando porque la verdad que el dolor es HP ”, dijo la reconocida actriz.

Complicaciones de salud que ha vivido Lorna Cepeda

“Es momento fue muy difícil, yo creo que no podía tocar más fondo, yo estaba grave en todos los sentidos [...] Ahí dije: ‘quiero cambiar mi vida’, hablé con Dios y le dije: ‘si me llevas, llévame y confiaré en que mis hijos van a estar bien, pero si me dejas, déjame sana, completamente sana”, dijo.