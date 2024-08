“Me escupieron”: Elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’ habló sobre las peores experiencias con sus fans

Pese a que han pasado más de 25 años del estreno de Yo soy Betty, la fea, la cual recopila los momentos más importantes de la vida de Beatriz Pinzón Solano y el resto de personajes que tienen como punto central las instalaciones de EcoModa, se estrenó una nueva temporada a través de la aplicación de streaming Prime Video bajo el nombre de Betty, la fea: la historia continúa.

Esto ha permitido que los actores que se pusieron bajo la piel de los personajes más recordados e importantes de la primera temporada, asistan a cientos de entrevistas para hablar acerca de sus experiencias personales tras el éxito del contenido audiovisual y la expectativa que se tiene en los capítulos que están próximos a estrenarse.

Elenco de la nueva temporada. | Foto: guillermo torres-semana

Natalia Ramírez recibió golpe de una señora en el espacio público

La actriz que le dio vida a Marcela Valencia reveló frente a las cámaras el inesperado momento que vivió mientras cumplía algunas obligaciones presenciales dentro de las instalaciones de un banco.

“Una señora en un banco, mientras yo estaba haciendo la fila me dijo ‘¿usted por qué es tan mala con Betty? y tum, tenga su carterazo y yo me quedé pensando en si lo que me acababa de ocurrir era real, una cosa así no podía estar pasando, pero hace parte como de una gratitud también, de que sientes que hiciste bien”.

Natalia Ramírez | Foto: Instagram @actriznatalia

Por otro lado, el actor Julián Arango, quien también ha participado en producciones como Los Billis, El man es Germán, Rigo y Primate, reveló que la forma de ser de Hugo Lombardi le ha traído algunas críticas por parte de las personas que han sufrido bullying a lo largo de sus vidas.

“Yo he tenido también gente a la que le caigo muy mal. Hay gente que me ha escrito ‘usted no sabe lo que yo he sufrido por ser fea en la vida, por personas como usted, por ser así de ofensivo y hacer tanto matoneo’ pero al mismo tiempo, he recibido muchísimo cariño”.

Julián Arango | Foto: Prime Video

Televidente de ‘Yo soy Betty, la fea’ le escupió a Lorna Cepeda

Finalmente, la actriz que se puso bajo la piel de ‘la peliteñida’ manifestó que vivió una situación desagradable en medio de una de las grabaciones de la primera temporada.

“Yo en todos estos años, una sola vez, una señora por ahí en un parque en el que estábamos grabando Betty en ese entonces, me escupió hacia el piso y me miró mal y yo dije ‘no, pues me apuñaló' jajaja cancelado, yo lo único que hice fue decirle ‘hola, gorda, ¿qué más?’. Después me dijo ‘ay, no es tan antipática como se ve’ y me tocó decirle que no, que solo era un personaje”, dijo Lorna.