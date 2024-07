“Muchos del elenco lo sabían”: actriz de ‘Betty, la fea’ hizo inesperada confesión sobre romance con Fernando Gaitán

¿Marcela Posada tuvo un romance con Fernando Gaitán?

“Un día, de repente, él me hizo una llamada y me dijo que si quería tomar café con él. Y, sí, me sorprendió mucho. De hecho, llegué a pensar que era alguien que se estaba haciendo pasar por Gaitán, pero sí era él”, narró la actriz.