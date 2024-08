Sale a la luz detrás de cámaras de Jorge Enrique Abello como mujer en ‘Betty, la fea’ y revivió su escena de Drag Queen

Revelan detrás de Cámaras que muestra a Armando Mendoza como Betty

Jorge Enrique Abello reveló lo que sintió cuando hizo de Drag Queen en ‘Yo soy Betty, la fea’

“Mira yo he hecho escenas escabrosas en mi vida y no le tengo ningún pudor sabes y era muy divertida [...] Ellos me retaron y dijeron que yo no era capaz, que me arriesgué y lo hice. Entonces llegó el momento y me consiguieron un traje que pesaba 17 kilos, con unos zapatos que tenían 20 cm de alto. Yo mido 1.82 y quedé como de 2.10, pero fue una gran experiencia”, afirmó el actor bogotano.