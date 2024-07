La curiosa razón por la que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello no se han visto ‘Yo soy Betty, la fea’

Los protagonistas de ‘Yo soy Betty, la fea’ nunca se han visto la novela

“Yo debo confesar que nunca la vi completa, o sea, yo nunca he visto Betty completa” , afirmó Ana María Orozco frente a las cámaras del medio de comunicación.

Luego de algunos segundos de haber revelado que no ha logrado verse la temporada completa de la telenovela que le dio un salto a la fama a nivel internacional. Ana María Orozco explicó las razones por las que no se ha visto en orden los capítulos de la novela escrita por el fallecido Fernando Gaitán.

“Por tiempo, porque pasó el momento, entonces siempre veo como pedazos y cuando me propongo como a verla toda nunca llego , pero me encanta verla ya con una perspectiva diferente con el paso del tiempo”.

No obstante, se siente muy feliz con el trabajo realizado y con cada una de las situaciones que ha vivido a partir de su recordado papel: “Siento que cada vez valoro más la historia, lo que hicimos, me enorgullece mucho y lo disfruto, también”.

Por otro lado, Jorge Enrique Abello afirmó que debido a las extensas jornadas de grabación a las que se expusieron en su momento, no contaba con el tiempo suficiente para ver la continuidad de la producción. Sin embargo, pese al paso de las décadas, lo considera como uno de sus trabajos más importantes y suele hablar junto a los colegas de los mejores momentos y escenas que realizó.

“Realmente, yo no la he visto, no tuvimos tiempo de verla mucho cuando grabamos, solo algunos episodios. Hay escenas que a veces comentamos, cosas que nos mandan y otras de las cuales hablamos, pero así sentarnos a verla, la verdad es que nunca lo hemos hecho”.