Ella es la esposa de Julián Arango, de ‘Betty, la fea’; el actor expuso verdad de su relación tras 20 años juntos

Yo soy Betty, la fea se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la televisión colombiana, a raíz del impacto cultural y artístico que tuvo en la industria mundial. Esta producción conquistó a millones de personas, gracias a su trama, sus personajes y la particular protagonista que tenía.

A pesar de que el trabajo de Ana María Orozco fue fundamental para que el relato atrapara a los televidentes bajo la piel de Beatriz Pinzón, los demás integrantes del elenco tuvieron una participación clave en la historia, dejando huella imborrable en quienes suelen disfrutar de este proyecto.

Uno de los que conquistó al público fue Julián Arango, quien se encargó de darle vida a Hugo Lombardi, uno de los antagonistas de la historia. Pese a que su desarrollo no estaba encaminado a hacerle el mal a la protagonista, sus actitudes y comentarios eran despectivos en contra de ella, al punto de minimizarla y despreciarla por el físico.

Julián Arango | Foto: SEMANA

El artista fue aplaudido por sus dichos, sus comportamientos y sus expresiones en escena, logrando una imagen graciosa y divertida ante cámaras. Aunque este papel se sumó a su larga trayectoria como actor, fue pieza importante para darse a conocer a nivel internacional.

Sin embargo, más allá de lo que se vio de él de manera profesional, muchos curiosos quisieron saber sobre su vida personal y privada, la cual no suele mostrar en redes sociales o medios. Julián Arango es bastante reservado, por lo que únicamente se conoce de su familia por entrevistas que concedió en el pasado.

No obstante, recientemente, el colombiano concedió una entrevista a La sala de Laura Acuña, donde abrió su corazón y contó un poco sobre la mujer que le robó el corazón hace varios años. Aquella persona lo flechó, por lo que construyeron una sólida familia a lo largo del tiempo.

Según indicó en la charla, su esposa se llama Lina y está completamente alejada de la farándula, ya que está centrada en su carrera y en la familia. La mujer le ofrece estabilidad y una unión fuerte, por lo que él se siente alegre con su historia de 20 años.

Julián Arango - Hugo Lombardi | Foto: Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

“Lina es historiadora, es una persona muy centrada que me ayuda y me ofrece mucha estabilidad porque esta profesión (actuación) te sube y te baja emocionalmente muy duro. Entonces, para mí me sirve llegar a un lugar seguro y Lina me lo ofrece”, afirmó.

Esta relación surgió después de que el intérprete terminara su matrimonio con Ana María Orozco, en medio de Yo soy Betty, la fea. Al conocerse con su actual esposa hicieron clic y decidieron emprender un camino juntos, dándole prioridad a su privacidad e intimidad.

Julián Arango apuntó que su pareja prefería estar distanciada de las cámaras y conservar su anonimato de los medios, disfrutando de ese núcleo que se formó con el pasar de los años.

“Creo que nos entendemos por eso, como que no hay necesidad de ventilar nuestras vidas y mostrarle al mundo cómo es que se vive y se es feliz, siendo que sabemos que la felicidad es por ratos y todo mundo muestra lo bonito”, mencionó.

En cuanto a su hija, el actor aseguró que su hija es la felicidad más grande de su vida, centrando todo en ella. La pequeña se llama Adelaida y tiene 14 años, naciendo como fruto del amor de dicho matrimonio.

En la charla con Laura Acuña, Julián Arango puntualizó que su hija y esposa no tenían redes sociales, manifestando que prefería que la menor estuviera alejada de este mundo hasta que creciera y se forjara de manera distinta. Allí soltó su opinión frente a los famosos que impulsaban a sus niños en los medios desde muy pequeños.

“Es lo más divino que hay, me llena de felicidad su creatividad, sus ideas, su universo, su mundo… Verla tomar decisiones, además que ya está volviéndose una mujer”, dijo.

“Ella no tiene por qué acarrear con esto. Yo quiero que mi hija tenga una identidad propia, por más que sea la hija del actor Julián, pero que ella sea Adelaida […]. Yo no sé cómo hacen los actores que muestran a sus hijos desde muy chiquitos y ya los vuelven embajadores de marcas con una cantidad de responsabilidades que no tienen por qué tener. Son niños, tienen que ir a jugar”, agregó.