“Me pongo el disfraz de Hugo y no me importa nada más”, Julián Arango le confiesa a SEMANA cómo fue volver a interpretar al mítico Hugo Lombardi en ‘Betty’

J.A. Un martes terminé de hacer a Evaristo, me cortaron los bigotes y el miércoles ya estaba haciendo a Hugo… Dichoso de la vida, eso es mucho juguete, mucho regalo, más agradecido no puedo estar en la vida.

J.A. No puedo decir nada… Pero me parece muy chévere como lo enfocaron ahorita, porque no le va a tocar fácil; supuestamente él siempre está arriba y no le toca nada… Aquí sí lo ponen en una situación difícil y se muestra cómo él le da la vuelta a todo. Rigo y Hugo tienen esa cosa, que en la inmunda y con el lodo en el cuello… Antes muerta que sencilla.

J.A. Es un homenaje muy lindo a lo que fue y puede ser. La gente puede que diga ‘pero esto, pero lo otro’, a mí no me importa, yo me pongo el uniforme de Hugo, el disfraz y ya, qué historia ni que nada, no me importa nada, y creo que a la gente igual. Lo estoy viendo por ese lado.