Actriz mexicana conmueve a protagonistas de ‘Betty, la fea’ al revelar cómo la ayudaron en su batalla contra el cáncer

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré vencer. Está en remisión, pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y mi vida”, fue parte de las palabras que Lolita expresó a los actores colombianos.