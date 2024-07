Ella es la actriz que iba a ser ‘Betty, la fea’ y por poco le quita el papel a Ana María Orozco; es venezolana

“El ‘casting’ final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de tres meses de sí eres o no eres. Yo no iba con planes de hacer nada. Fernando Gaitán había visto ‘Pandemónium’, una película que yo hice, y a él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia, nunca me hubiesen visto arregladita, sino presentarme como fea”, comentó.