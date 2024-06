“Betty llegó a ser un poco agobiante”: Ana María Orozco revela detalles de la historia de la novela y de la nueva versión

Han pasado 25 años desde entonces. También más de 20 adaptaciones de esta icónica producción creada por el fallecido Fernando Gaitán, quien en una de sus últimas entrevistas confesó que no se explicaba cómo la televisión colombiana había tenido la audacia de contar, en ese entonces, la historia de una mujer que transgredía “la primera enmienda” de las telenovelas: “Que su protagonista contara con una belleza incuestionable, que todas las demás mujeres quisieran imitar”.

Los actores que no regresan al elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’, nueva temporada, ¿a qué se debe su ausencia?

Contexto: Los actores que no regresan al elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’, nueva temporada, ¿a qué se debe su ausencia?

Ana María Orozco, la actriz que se metió en la piel de Beatriz Pinzón, con su risa ahogada, el grueso capul, las cejas sin depilar, los frenillos y los vestidos anticuados, conoce bien la trascendencia de Betty, un personaje del que dice haber sentido amor a primera vista. “Me enamoré desde que fui al casting, lo visualicé y comencé a ensayarlo. Con Betty solamente tengo agradecimiento porque me ha dado muchísimas cosas”, relata la actriz.

Pero, de alguna manera, también fue su víctima: en medio del reconocimiento a manos llenas que le llegó con la novela y su aplaudida interpretación, la actriz quiso alejarse de los reflectores y de un personaje con el que no quería verse encasillada para siempre.

“El personaje de Betty es muy potente y puede eclipsar un poco otros aspecto s. Pero lo tomo como algo natural, que se dio de esa manera. No puedo ir en contra de eso, porque el personaje debía existir de esa manera”, asegura la actriz bogotana de 50 años.

Confiesa, sin embargo, que uno de los mayores retos de su vida fue aprender a lidiar con la fama que le cayó encima con el impensable éxito de Betty, la fea. “En un momento dado fue un poco agobiante y creo que nadie está preparado para un impacto así. Me tomó años aprender a disfrutar de esa fama. Para mí lo más importante es mi oficio”, reconoce Orozco.

“Por supuesto, en esta etapa me ayudó el nombre que me dio Betty, la fea, que allá también fue un éxito, y por eso tuve esa gran suerte de que me abrieran las puertas”, dice la actriz.