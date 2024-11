Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron incómodo video en los Latin Grammy: “No se ven emocionados”

En la conversación, Cazzu habló abiertamente sobre cómo percibió las acciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal, acusándolos de no considerar su bienestar emocional en ciertas situaciones. Aunque evitó entrar en detalles específicos, fue claro al decir que valoraba la honestidad por encima de todo y que no estaba dispuesta a aferrarse a una relación sin amor genuino. Su testimonio resonó con fuerza, desatando comentarios en redes y reacciones entre los seguidores de los tres artistas.

“Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, agregó, buscando ponerle freno a las noticias.