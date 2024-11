Ángela Aguilar tomó drástica decisión tras las declaraciones de Cazzu sobre tema de Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron contra las cuerdas luego de que Cazzu, expareja del cantante mexicano, decidiera romper el silencio y conceder una entrevista sobre lo que ocurrió en su vida sentimental meses atrás. La rapera no dudó en exponer su versión, dejando mal parados a los artistas.

Pese a que la argentina en ningún momento los atacó, sí fue clara en todo lo que se había contenido y guardado para no afectar a su hija, fruto del noviazgo con el intérprete de Botella tras botella. Aunque no entró en detalles, sí fue clara en que todo se tergiversó y se utilizó de maneras que no eran acordes.

Cazzu concedió una entrevista audiovisual y abrió su corazón, revelando cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal no habían pensado en su bienestar, cambiando las palabras y asumiendo lo que estaba pasándole en el terreno emocional. La latina apuntó a que no le interesaba quedarse con un hombre que ya no la quería, pero sí esperaba total honestidad.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana. Y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de 8 meses”, dijo en la charla con un formato.

“Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo, simplemente lo acepté”, agregó.

Christian Nodal y Cazzu terminaron hace varios meses. | Foto: Instagram @nodal - @cazzu

De igual manera, Cazzu insistió en que estas declaraciones las estaba dando porque sentía que se habían pasado límites, respondiendo por ella sobre algo que fue fuerte y que tuvo que lidiar de manera privada.

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)... para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso, que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona, yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, afirmó.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, concluyó el tema.

Sin embargo, las miradas de los seguidores y curiosos se posaron en Ángela Aguilar, quien habría reaccionado a estas palabras de una forma similar a como lo hizo en el pasado. La cantante mexicana no dudó en blindarse de los comentarios, tomando una decisión drástica.

Ángela Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, tomaron contundente decisión tras declaraciones de Cazzu

En el perfil de la artista se pudo detallar que, de forma inesperada, se limitaron todos los comentarios en sus publicaciones y fotos de la cuenta oficial de Instagram. La joven optó por quitar esta opción, permitiendo únicamente que se reaccione en el último post que hizo.

Este mecanismo fue aplicado para no lidiar con los ataques y críticas en su perfil, ya que cientos de personas estaban acudiendo a reprocharle la entrevista que concedió días atrás. Aunque ella no se refirió a estas opiniones ajenas, sí plasmó en el diálogo que no se sentía mal por lo sucedido.

Pepe Aguilar, padre de la artista, también hizo lo mismo y cortó de raíz las reacciones de terceros, quienes solían cuestionarlo por todo lo que pasaba con su hija.