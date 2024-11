Cazzu tocó fondo y destapó verdad sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar; los dejó mal parados: “No sería capaz”

En los últimos días, Christian Nodal y Ángela Aguilar captaron la atención de los medios con la relación amorosa que forjaron desde hace meses. Los artistas mexicanos decidieron hacer pública su conexión, lo cual generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, por parte de distintos usuarios.

Ambos compartieron detalles de su romance en una entrevista con la revista ¡Hola!, aclarando que su historia de amor venía de tiempo atrás y no era algo reciente como creían los curiosos. Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales, provocando una serie de opiniones divididas y cuestionamientos por parte de los internautas.

Mientras tanto, los seguidores también pusieron su atención en Cazzu, quien permanecía en silencio ante el tema, sin responder a las numerosas preguntas y publicaciones al respecto. Finalmente, la cantante se pronunció con una serie de entrevistas que concedió, evitando dejar cabos sueltos en esta historia que la involucraba.

Recientemente, tras hablar con Ventaneando sobre Christian Nodal, Cazzu decidió romper el silencio y hablar de forma directa sobre esta controversia que terminó rodeándola. La argentina no se contuvo y destapó una verdad sobre esta situación, dejando en evidencia qué era lo que había pasado.

La cantante concedió una entrevista y dio su versión de lo ocurrido, apuntando que ella se enteró de la misma manera que todo el mundo. La latina fue enfática en que las razones que le expusieron eran distintas a las que salieron a la luz.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana. Y mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de 8 meses”, dijo en la charla.

Christian Nodal y Cazzu son padres de una bebé. | Foto: Instagram @nodal - @cazzu

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, apuntó.

Cazzu mencionó que estas declaraciones las estaba dando porque sentía que debía aclarar algo que no le correspondía, y más por lo que estaban asumiendo las personas de su dolor. De hecho, la celebridad fue reiterativa en que se hablaba de sus sentimientos, sin siquiera pensar en ella y su bienestar, pues solamente creían conocerla.

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)...para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, aseguró.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, agregó.

Después de varios días de la confirmación del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu rompió el silencio y se refirió a la relación en sus redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @cazzu y X

En cuanto a Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu señaló que había muchas mentiras al respecto, dejando en el aire detalles importantes que probarían que existía una traición amorosa.

“Hay un mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, indicó.

La artista fue contundente con sus palabras y puntualizó que era un punto final, ya que pretendía solamente cuidar a su hija, quien estaba quedando en el medio de todo.

“Si este no es un punto final que es por mí, que por lo menos sea por mi hija que es una bebita, que es una vida nueva a la que hay que proteger y que su historia esta quedando enredada en todo este problema. Que no es cierto, no todos somos adultos, hay una bebé”.